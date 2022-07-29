延攬昔柯文哲愛將邱豐光任後援會長　陳時中否認拔樁

▲台北更好台灣共好，陳時中公布12區後援會長，前台北市警察局長邱豐光入列 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，首都台北市一役備受各界關注。民進黨參選人陳時中29日公布台北市12行政區後援會的會長，強化與基層的互動。其中，在信義區的部分，找來過去與現任市長柯文哲互動不錯的前警察局長邱豐光出任。對此，陳時中否認拔樁，強調是需要邱的專業意見。

陳時中表示，不能說拔樁，本來我們社會相關工作就有共識，邱局長、邱署長在整個警政警消上面非常有經驗，非常迫切需要他專業的意見。

陳時中指出，包括警消人力的改善、待遇的改善、福利的改善等等，還有怎樣把有效的警消人力用在社會安全上，這都仰賴邱豐光後援會長的大力建議，我們也可以吸取他的經驗，把台北市的警消工作能做得更好。

邱豐光受訪表示，在移民署署長任內跟阿中部長有共事過一段時間，對於他的工作精神、處世態度，非常感佩，所以退休後看到阿中部長還在拼搏，就想幫一點忙，「動機就是這樣而已，謝謝」。

媒體追問，陳時中、柯文哲的領導風格有何不同？邱豐光說，「我想不能相提並論」，自己跟歷任市長的相處都非常好，不只有柯市長。另外，挺陳是否代表拔樁？邱說，「沒有這個說法，謝謝」。