林佳龍下辯論市政戰帖！　侯友宜：該做的事時機到了就會做

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨（28日）晚接受電視節目專訪，向新北市長侯友宜下戰帖辯論市政，還說，如果侯友宜拒絕，「會讓人民覺得你怎麼那麼驕傲。」對此，侯友宜回應，現在全力以赴在市長的角色好好做，至於該做的事時機到了就會做。

林佳龍日前在專訪提到，侯友宜應要承諾市長會做好做滿。侯友宜今天出席日間照顧中心聯合開幕記者會時回應，會把握每一分每一秒努力的衝刺把市政工作做好，尤其在最後這一年裡面還有很多事需要完成，會努力達成，自己會保持全力衝刺市政的態度。

對於行政院長蘇貞昌昨天批評新北市政策都停滯不前等，侯友宜表示，歡迎蘇院長有空常常回到新北市來走一走、看一看，現在這幾年的新北市已經成長蛻變，跟院長所了解的不太一樣，新北已成為北部最重要的中心城市，也帶動北台灣的大發展。

侯友宜說，這幾年新北就興建了65處的停車場，增加了7000多個汽車、5000多個機車位，尤其前瞻的部分已經有8個案子完工，另外有4個在年底完工，都會全力以赴，會按照進度讓市政工作做到更好。

針對林佳龍向侯下戰帖說要進行市政辯論？侯友宜則說，現在會全力以赴在市長的角色好好做，至於該做的事時機到了就會做。

