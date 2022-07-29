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蘇煥智自稱「唐吉軻德」拚北市長　左批陳時中右打林智堅轟黨沈淪

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇煥智宣布參選台北市長。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前台南縣長蘇煥智29日舉行記者會，宣布投入台北市長選舉，包括台灣民意基金會董事長游盈隆、反萊豬醫師蘇偉碩之妻王文心、台東縣議員林參天、無黨籍台南市長參選人許忠信與會力挺。蘇批評民進黨台北市長參選人陳時中說，「為了人民生命都可以刁難的人來當市長」；又暗酸桃園市長參選人林智堅，「論文抄襲的人都可以被提名，你說這個有沒有沈淪啊？」

蘇煥智會中自稱「唐吉軻德」說，台北市需要的是一個傾聽的市長，是一個鼓勵不同意見、欣賞不同意見的市長，而不是一個動不動要打壓不同意見的市長，希望自己的參選，能夠跳脫藍綠白意識型態的對抗，讓台灣的青年困境，少子化的國安危機得到各主要政黨及社會各界的的重視。

游盈隆表示，所有人都可以看出來這是一場艱困的選戰，但這場選戰不能從艱困兩個字去看，蘇煥智是一個難得一見的政治家，也是有準備好的候選人，他參選會為台北市選舉投下最大變數，希望大家不要再沉迷「杜瓦傑法則」，在有新而有力的挑戰者參與時，選舉都會出現很大的變化，蘇煥智的參選可以讓這場選舉的張力更強，台北市民是最大的受益者，讓選戰不會繼續無聊下去，主要政黨參選人才會開始提出與人民有關的政策。

王文心表示，很高興看見還有願意為人民打拼的候選人，也很感佩蘇煥智參選的精神，並現場朗讀蘇偉碩醫師的信件，表示樂見蘇煥智投入台北市長選戰，呼籲市民支持蘇煥智。

今天與會支持蘇煥智者還包括：台北市議員參選人劉仕杰、台北市議員參選人林泓泰、桃園市議員參選人呂儀恬、桃園市議員參選人陳泓維、桃園市議員參選人蔡惠蘭、基隆市議員參選人黃永翔、台北市議員參選人王郁揚、新竹市議員參選人曾沛騰、彰化縣議員參選人曾煥程、彰化縣議員參選人詹閔雄、基隆市中山區里長參選人張哲源、竹北市長參選人林冠年、新竹縣長擬參選人劉復嵐。

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼蘇煥智參選台北市長記者會 游盈隆 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼許忠信 蘇煥智參選台北市長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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