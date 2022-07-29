細數「荒唐防疫劇情」　藍轟陳時中：如軍閥只憑一己好惡無視法紀

▲國民黨醫療委員會今日召開「因缺乏有力的監督平台 才有陳時中的蠻橫弊端」記者會。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨醫療委員會今（29）日召開「因缺乏有力的監督平台 才有陳時中的蠻橫弊端」記者會。委員會質疑，過去在陳時中的指揮下，疫情中心上演著一幕幕荒腔走板的劇情，也讓舉世訝異，陳時中猶如軍閥一般，只憑一己好惡，便能無視法紀、號令天下。

蔣萬安辦公室發言人黃子哲細數陳時中防疫行徑，包含，忽然下令禁止醫事人員出國、強迫實施簡訊實名制、抗拒實施普篩找出染疫黑數、限制民眾使用PCR的機會、掩蓋染疫黑數、阻擋BNT等疫苗進口、強迫推銷高端、快篩圖利疑雲、3+11破口製造機、甩鍋萬華民眾、沒準備好就解封、給藥層層卡關、堅拒以快篩進行早期診斷、護航媒體特權到宅PCR、抵制地方進行科學篩檢、漠視各界警告、輕忽兒童重症。

黃子哲批，陳時中以各種手段箝制各種質疑言論，秉持「一痞天下無難事」的原則，面對國會質詢、媒體提問，不是實問虛答，就是話術狡賴，忙到沒時間到國會接受質詢，卻有時間與友人飲酒作樂、四處高歌，為什麼陳時中這麼敢？為何陳時中無所畏懼？原因就是，缺乏有力的監督平台，所有弊端都用一句「防疫優先」給遁逃。

副秘書長王育敏指出，陳時中在傳記書《溫暖的魄力》中，竟然吹捧國共內戰的長春圍困戰中以慘烈方式造成30萬人犧牲的毛澤東接班人林彪，而貶低在台灣推動土改與地方自治，讓人民安居樂業的前副總統陳誠，讓人匪夷所思。除此之外，陳時中在新書中對自身防疫政策的缺失幾乎略而不提，對真正在防疫中貢獻卓著的台灣醫護與台灣人民、還有衛福部的基層人員提到次數微乎其微，只有現在接任指揮官的王必勝被他特別提到了17次，這是想獨攬防疫的功勞嗎？

王育敏表示，在陳時中「落跑」去選舉後，在南台灣爆發新冠病毒BA.5變異株群聚感染，高雄的造船廠首度有BA.5家庭群聚與兒童感染者。有學者評估，若BA.5疫情持續，恐怕在8月中釀成單日3萬確診的另一波疫情，台灣疫情持續，原來防疫指揮官陳時中卻落跑去選舉、棄人民健康不顧，全世界找不到第二個案例，果真是民進黨執政下「世界跟不上台灣」另一明證。

醫療委員會主委蔡明忠分析，過往指揮中心各種被各界撻伐的作為，都是事前缺乏法律明確授權、事中公開透明機制不足、事後缺乏問責監督制度所致，最令人印象猶新的，莫過於去年桃園諾富特破口爆發疫情後，陳時中在完全沒有法律依據與授權下，竟然沒有告知萬華居民，就直接在健保卡中註記危險警示訊號，造成萬華民眾受到就醫排擠與人格抹殺，而今年陳時中又搞了一個泡泡破口，迄今已近8千位民眾枉死，無數民眾染疫，更有難以數計的市民飽受長新冠之苦，但陳時中把持所有不得見光的黑資料，均難以在兼顧傳染病防治、疾病治療與個人資料保護的前提下，獲取相關死因分析、病程發展、病毒定序、詳細病史與疫苗接種紀錄。

副秘書長李彥秀也嗆，陳時中胡言亂語也是一絕，明明BNT在德國產地包裝後直送臺灣，偏偏要扭曲成是在中國大陸分裝，所以臺灣拿不到BNT，另外高端疫苗的爭議更是多到數不清，連中研院院士陳培哲都否定其保護力，面對陳時中一樁又一樁的黑幕，民眾縱使有再多的不滿與質疑，也無能為力，畢竟連立法委員都無法調取到有意義的資料，根本無法進一步檢視陳時中決策的正當性，當然，陳時中也不是吃素的，只要有民眾對他的防疫政策有意見，「有政府，會告人」！說好的謙卑與溝通呢？想必又是一場騙局罷了！





國民黨醫療委員會指出，蔡英文、陳時中根本不可能做到「永遠和民眾在一起」，他們最擅長的就是罔顧專家的提醒、教訓有意見的人民、箝制非我族類的聲音，掩蓋各種黑箱弊端，既然臺灣是民主法治國家，就不可能有任何一種特權可以不被制衡與監督，指揮中心也是，陳時中也是。

