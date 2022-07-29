蔣萬安火力全開！怒嗆「95萬浪費」說　「陳時中的浪費都億來億去」

▲蔣萬安。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者崔至雲／台北報導

台北上海雙城論壇上周落幕，民進黨台北市長參選人陳時中嗆，花了95萬元結果成果都沒有，這都是浪費。國民黨台北市長參選人蔣萬安今（29）日轟，談浪費，如果陳時中他說是第二，沒人敢說第一，陳時中的浪費都是「億來億去」，他還好意思說花95萬是浪費，也改變的我們的三觀了。

蔣萬安上午與市議員林瑞圖會勘關渡國中籃球場，受訪時指出，雙城論壇是促進兩岸之間的交流，這都是好事，對於陳時中說花95萬是浪費，他認為，絕對不是浪費，是陳時中的眼光太過狹隘。

蔣萬安指出，如果談到浪費，其實陳時中他要說第二，沒人敢說第一，陳時中的浪費是億來億去，他當指揮官時，快篩試劑讓高登搶時間標了16億，最後打水漂，這過程當中，還浪費了民眾防疫的黃金時間，而黑心快篩流入市面，最後全國成功回收237萬劑無法使用，這就是浪費。

蔣萬安再說，陳時中還阻擋BNT，但是卻當高端的推銷員，台北市最後也只有4%打高端，全國剩下200多萬劑，將近17億也就這樣丟入水裡，這也是浪費；聯亞補助3.2億，第二期就失敗，高端補助4.6億，第二期報告還沒有出來，總共近8億，這更是浪費。

蔣萬安轟，陳時中的浪費是億來億去，時間到金錢，這幾年難道還不嫌多嗎？今天他好意思出來說花95萬能夠促進兩岸之間的交流是浪費，也改變的我們的三觀了。