十分寮大瀑布水量剩一成！磅礡氣勢變「尿尿小童」　在地人搖頭

▲十分寮大瀑布水量僅剩約一成。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

台灣最大的簾幕式瀑布新北市十分寮大瀑布，最近因為持續乾旱、河水乾涸，水量僅剩全盛時期的十分之一，慘淪「十分大石頭」。當地人也表示，住在這裡60多年，從來沒看過這樣缺水的旱象，推測可能是全球暖化、氣候變異，加上上游過度開發造成。

節氣剛過大暑，天氣持續酷熱，位在北台灣的十分寮大瀑布，原本磅礡的水勢，現在卻只剩下涓涓細流，宛若「尿尿小童」，不只石床完全裸露，甚至還長出一層層青苔，一旁的水流有氣無力地從隙縫中穿流而過，昔日霸氣的模樣已不復見，當地人還戲稱景點變成「十分寮大石頭」。

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世居當地的餐廳業者簡姓老闆娘搖搖頭說，從小到大跟著祖父母還有父母親做生意，60多年來從來沒看過瀑布水量這麼少，「以前這裡是『愛哭天』(註：指時常下雨)，一整年裡有半年時間都愛哭，怎麼可能看到大石頭？」走訪瀑布，現場仍有不少遊客，有人40年前來過，覺得水量少很多，但是周圍步道整理得很用心。

▲在地60年的餐廳老闆娘表示，從來沒看過這樣的景象。（圖／記者郭世賢翻攝）

十分寮除了大瀑布，有平溪支線小火車穿梭而過，周圍青山綠水環繞，生態因為過去交通不方便，保持相當良好，健行步道也很多，近日受到高壓影響，天氣晴朗燠熱；今(29日)起受到桑達颱風影響，低壓帶開始接近台灣，天氣也將轉不穩，北部、東半部將會出現局部短暫陣雨，是否能恢復「大瀑布」榮景，還有待時間觀察。