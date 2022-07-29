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社會 社會焦點 保障人權

獨／小小兵阿姨連偷辣椒+鳳仙花　養生館老闆不忍了：直接送50盆

記者邱中岳／台北報導

北市士林區一家養生按摩店，在日前才被小小兵阿姨偷走辣椒盆栽，但27日清晨4時許，小小兵阿姨又來按摩店前，躲開監視器，拿走放在門口旁的鳳仙花盆栽，店家超無言，老闆直接霸氣說道，乾脆30日下午送50盆盆栽，希望小小兵阿姨有喜歡，可以來排隊領取，不要再半夜偷花了。

北市天母地區知名按摩店門口，在12日凌晨4時許，遭1名揹著小小兵背包的婦人侵入，在門口拿走辣椒盆栽，事後店員無奈，表示那個辣椒是要給大陸籍師傅加菜的，但當時也不願意對偷走辣椒的小小兵阿姨提出告訴，還開玩笑說「可能是辣椒漲價」。

▲▼小小兵阿姨到按摩養生館偷辣椒，15天又偷走鳳仙花(紅圈)，老闆乾脆送50盆供民眾領取。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小小兵阿姨到按摩養生館偷辣椒，15天又偷走鳳仙花(紅圈)，老闆乾脆送50盆供民眾領取。（圖／記者邱中岳翻攝）

但才隔15天，在27日凌晨4時許，小小兵阿姨的身影又出現在天母東路的養生館前，這次小小兵阿姨直接走上階梯，挑了一盆盆栽後離去，事後店家開門，發現「鳳仙花」遭竊，調閱監視器才發現，原來又是小小兵阿姨上門拿盆栽。

店家告知老闆後，老闆還是決定不要向警方提告，也霸氣說道，30日下午乾脆一次提供50個盆栽，讓民眾可以排隊領取，也在粉絲團上寫道「歡迎小小兵阿姨來領取，不要半夜再來了，再來就不好意思了」。

▲▼小小兵阿姨到按摩養生館偷辣椒，15天又偷走鳳仙花(紅圈)，老闆乾脆送50盆供民眾領取。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲小小兵阿姨到偷辣椒，15天又偷走鳳仙花，店家指出，再來第三次，就採取法律行動。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家也溫馨提醒，偷竊是觸法的行為，千萬不要以身試法，也強調，如果(小小兵阿姨)再來第三次的話，可能就會採取法律行動了。

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