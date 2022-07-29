她批陳時中罵人鬥嘴最行　競選只有3招「瞎逛、瞎扯、油腔滑調」

▲民進黨台北長參選人陳時中 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市內湖區交通長年未解，台北市長柯文哲與民進黨台北市長參選人陳時中近期頻為此言詞交鋒。台北市議員游淑慧29日於臉書發文指出，陳時中參選至今3招就是「瞎逛、瞎扯、油腔滑調」，未對內科交通提出有效解決辦法；柯文哲則是任內讓「士北種草，內科塞爆」，直言2人罵人鬥嘴比解決問題還行。

游淑慧認為，陳時中參選至今3招就是「瞎逛、瞎扯、油腔滑調」，內科交通的確有問題，卻沒想到解決方法。其他人則只想到用交通治交通，可是聯外道路、高架引道或捷運等提議，會造成一段交通黑暗期且曠日廢時。

游淑慧指出，內科交通問題在於「太胖了病血管堵塞」，較健康且容易的解方是「瘦身及均衡」，分散產業進駐。

游淑慧進一步說，台北市原本的高科技產業聚落是台北科技走廊，包含士林北投科技園區、內湖科技園區以及南港軟體園區，各有不同定位，但由於柯文哲延宕開發士北科技園區，搞到此精華區塊種草7年，導致許多高科技或生技產業在選擇落腳地時，只能全部擠在內科，換句話說就是「士北種草，內科擠爆」。

游淑慧提到，她過去建議柯文哲加速開發士北科技園區，並適當分散或補助產業搬遷進駐，台北市區域發展才會更加平衡，未料「他老兄『變笨加厲』再多蓋了個內科2.0，一次塞個痛快」。她諷刺，急診室醫師宣布內科交通問題無救，牙醫師說我來試試看，但沒想到怎麼弄。柯文哲、陳時中2位醫界例外，都是罵人鬥嘴比解決問題行。

針對內科交通問題，柯文哲曾說內湖交通是小針美容，呼籲市民主動避開尖峰時段。陳時中29日表示認同此說法，強調要用盡辦法，一個是用管理手段，一個是道路交通的改善，最後當然是區域的捷運線怎麼樣做一個長期的改善，短期的改善怎麼樣分流、共乘，岔開時間，這是最基本的。

陳時中還說，有聽到候選人提出要做智慧型號誌，但這都是基本的，這都是交通管理的ABC，「把交通管理的ABC當做一個解決內科相關交通問題的短期方案，中長期方案要立即規劃、立即執行」。