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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍4度拜訪新北綠團　藍嗆：不是拍照就是便當會「看不到關心市民」

▲▼ 新北國民黨黨團 。（圖／新北國民黨黨團提供）

▲新北國民黨黨團。（圖／新北國民黨黨團提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今（29日）拜訪新北市議會民進黨團，宣布8月1日將正式進駐競選總部。對此，新北國民黨黨團表示，這是林佳龍宣布參選後第四次見議員，短短20天內同一批人，不是一起拍照，就是跟蘇貞昌便當會，完全看不到林佳龍關心新北市民，更看不到對新北市有建設性市政規劃。

黨團書記長廖先翔指出，林佳龍宣布參選新北後，同一批人已經見了四次，宣布參選、合體拍照、與蘇貞昌院長在官邸吃便當、拜會新北市議會，短短20天內不見做些對新北市民有益的事。

廖先翔表示，林佳龍24次說不選新北，現在髮夾彎參選也未拿出參選誠意，不僅直指蘇貞昌是最大靠山，沒有把新北市民放在眼裡，就連陳時中都已經下鄉跟台北市民面對面，林佳龍對新北完全是無所用心。

副書記長劉美芳批評，林佳龍指侯友宜是「沒被檢驗過的」，但是侯友宜在2018通過了嚴格的考驗，林佳龍才是不敢被檢驗、經不起檢驗，參選至今只會躲在派系後面，以為只要民進黨的派系支持就能當選。

劉美芳也說，林佳龍抹黑侯友宜抄襲他的政策，但是侯友宜早在2020年，就喊出了「以新北為中心的大台北生活圈」，林佳龍把台北的市政規劃抄襲來新北市，參選後硬改成首都生活圈，新北市民都看在眼裡，呼籲林佳龍趕快出來見市民，不要再躲在民進黨同溫層裡了。
 

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