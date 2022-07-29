大陸上半年吸收外資年增21.8％　增速持續放緩

▲上半年大陸實際使用外資如按美元計，增速持續放緩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部網站29日公布，今年前6個月，大陸全國實際使用外資金額為7233.1億元人民幣，按可比口徑年增17.4%，折合1123.5億美元，增長21.8%，增速已是連續第四個月放緩。

商務部指出，以行業看，服務業實際使用外資金額人民幣5371.3億元，增長9.2%。高技術產業實際使用外資增長33.6%，其中高技術製造業增長31.1%，高技術服務業增長34.4%。

從投資來源地看，含通過自由港投資數據，韓國、美國、德國實際對華投資分別增長37.2%、26.1%和13.9%。從區域分布看，大陸東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長15.6%、25%和43.9%。

對此，商務部外資司司長陳春江表示，「1到6月，我國實際使用外資達7233.1億元人民幣，按可比口徑年增17.4%。需要說明的是，今年5月起，商務部實施了新修訂的《外商投資統計調查制度》，上半年實際使用外資金額為包含銀行、證券、保險領域的全口徑數據，同比為不含上述領域的可比口徑。」

陳春江表示，今年以來，主要開展了五方面工作，一是堅定不移擴大對外開放。實施新版全國和自貿試驗區外資準入負面清單，進一步放寬外資市場準入。比如汽車製造領域，在全國範圍取消了外資股比限制，有力提振了外國車企的投資信心。

二是加大穩外資政策支持力度。出台《關於印發促進工業經濟平穩增長的若幹政策的通知》，多措並舉支持製造業引進外資。落實國務院《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，出台配套文件。指導各地落實好延續實施外籍個人津補貼個稅優惠、內外資企業平等參與政府採購等政策措施，提升了外資企業獲得感。

三是幫扶外資企業解決實際問題。今年以來，共推動解決外資企業反映的各類困難問題256項，保障企業穩定經營。

四是推進外資大項目落地。印發關於做好重點外資項目服務保障、積極吸引外資的指導文件，督促各地完善工作機制、加大統籌力度，著力保障重點外資項目要素合理需求，推動一批重點項目加快建設和到資。1到6月，中國大陸合同外資1億美元以上大項目實際到資年增30.2%，占全國吸收外資比重達53.2%，帶動作用明顯。

五是持續優化外商投資環境。組織完成與外商投資法不符的法規清理，推動廢止、修訂、制定法規文件520部，進一步完善了外資法治環境。積極配合大陸全國人大常委會開展外商投資法執法檢查，督促各地切實執行好投資促進、保護和管理的各項制度，落實外資企業國民待遇，維護外商投資合法權益。