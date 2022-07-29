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中共中央定調2022下半年經濟走向　全年增長保4爭5...重點穩住房市

▲中共中央舉行黨外人士座談會,李克強,習近平,中南海。（圖／翻攝央視）

▲中共中央政治局舉行會議，部署2022下半年經濟工作。（圖／翻攝央視

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局昨（28）日召開會議部署下半年經濟工作。會議要求，要力爭實現最好結果；宏觀政策要在擴大需求上積極作為；保交樓、穩民生；對平台經濟實施常態化監管及讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投等工作目標，力拚全年經濟增長保4爭5。

▲▼中國經濟，上海，經濟成長，浦東，金融區，外灘，陳家嘴。（圖／視覺中國）

▲大陸2022年經濟增長力拚保4爭5。（圖／視覺中國）

《中新網》報導，2022年中國經濟增長目標為5.5%左右，但受到疫情等因素超預期影響，一季度中國經濟增長4.8%，上半年增長2.5%。對此，會議強調，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果，「經濟大省要勇挑大梁，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。」

大陸社科院宏觀經濟智庫研究室主任馮煦明認為，這相當於是給地方一個「指揮棒」，下半年要盡可能努力促發展，爭取條件實現全年較高的合理增速，「就全年來看，實際GDP增速的表現大致可以用保4爭5來概括。」

馮煦明指出，當前宏觀經濟面臨的問題主要是總需求不足，一方面企業投資的動力不強，另一方面民眾消費能力或意願在短期內受到制約，「在這種情況下，政府部門就應該擴大需求，補上缺口，進而帶動更多企業投資，同時通過增加一些公共品的提供，帶動居民部門的消費。」

深圳,經濟,深圳市區示意圖。（圖／CFP）

▲穩住房市為大陸2022年下半年重點推進項目之一。（圖／CFP）

此外，會議還要求要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，穩定房地產市場的表述排在「房住不炒」的前面，各地下半年要對影響房地產穩定的因素進行剔除，促進房地產市場健康發展，「保交樓、穩民生則是基於7月份停工停貸事件而產生的，針對性很強。」

嚴躍進強調，預計下半年會有新動作，尤其是在推動房企施工、化解房企債務壓力、維護購房者合法權益等方面會有積極的進展和表現。
 

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