內湖交通就是爛　陳時中直指黃珊珊：議員當這麼久也沒解決問題

▲台北更好台灣共好，陳時中12區後援會會長公佈記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來因內湖交通問題，隔空與現任市長柯文哲、未來對手副市長黃珊珊交火。29日陳時中再開砲，直指內湖交通「就是爛、爛很久」，直指柯文哲當市長8年、黃珊珊做市議員這麼久，沒有解決問題，怪馬英九做不好沒道理，「什麼人承擔了任務，在那個時間點做應該做的事情，起而行比較要緊」。

陳時中說，內湖交通問題都有所了解，但也不需要什麼樣太惡補，「去內湖、內科那一帶，交通大家都有共識，就是爛，爛很久」，不是說昨天才變爛，已經爛8年、爛十幾年。

陳時中表示，黃副市長說從馬英九市長開始規畫內湖科技園區時，6、7萬人的地方裝15萬人，這是本來就知道的事情，那時候就沒做好，「但把事情講到馬英九時代是有點離譜，因為這8年、她做市議員這麼久，沒有解決問題」，突然說馬英九做不好，也是沒道理，「什麼人承擔了任務，在那個時間點做應該做的事情，起而行比較要緊」。

另外，市長柯文哲曾說內湖交通是小針美容，呼籲市民主動避開尖峰時段。陳時中也認同，強調要用盡辦法，一個是用管理手段，一個是道路交通的改善，最後當然是區域的捷運線怎麼樣做一個長期的改善，短期的改善怎麼樣分流、共乘，岔開時間，這是最基本的。

陳時中還說，有聽到候選人提出要做智慧型號誌，但這都是基本的，這都是交通管理的ABC，「把交通管理的ABC當做一個解決內科相關交通問題的短期方案，中長期方案要立即規劃、立即執行」。