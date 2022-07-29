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入境塞爆「4關卡要花2.5小時」惹民怨　一線防疫人員險挨揍

▲影片為指揮中心7月28日的疫情記者會。

記者黃翊婷／綜合報導

有民眾抱怨入境檢疫時間太長，4道關卡得至少得花2.5個小時以上才能走出機場，還有一線防疫人員因此險些挨打。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，經調查，從第一個旅客下機到離開大廳為止，平均都可以在1、2個小時之間完成入境檢疫，未來會再討論如何優化流程。

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▲民眾抱怨入境檢疫時間太長，便利性不足。（資料照／記者李毓康攝）

我國入境防疫政策從6月15日起放寬為「3+4」，7月開始每週入境總量管制人數也從2.5萬人增加至4萬人。不過，有民眾抱怨，入境之後必須在機場經過4道關卡，分別為檢疫收審單、行李清消、唾液篩檢和防疫車隊，但整個流程時間太長，便利性不足。

根據《聯合新聞網》報導，一名疾管署檢疫人員透露，對沒有台灣手機門號的外國旅客來說，第一關檢疫收審單就會碰到困難，因為無法接收簡訊，所以必須先購買台灣電信公司的預付卡，而且填寫申報系統的電腦只有10台，尖峰時刻1個小時就有5、600名旅客入境，必須花費2至3小時處理，再加上後續3道關卡的等待時間，往往到最後要搭乘防疫計程車時，就會有部分旅客因為等得不耐煩，而向工作人員洩憤，還有一線防疫人員險些挨打。

▲▼桃園機場防疫計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

▲檢疫人員透露，到最後一關搭乘疫計程車時，旅客的耐心往往已經不多了。（資料照／記者邱顯燁攝）

面對上述抱怨，莊人祥回應，從尖峰時間來調查，檢疫流程最多2.5小時內可以完成，從第一個旅客下機到離開大廳為止，平均都在1、2個小時之間，都是可接受的範圍，當然，後續也會針對流程進行優化，尤其是排隊的舒適性，會盡量選在有冷氣的地方進行，不會讓旅客大熱天在外面排隊，另外，有關行李清消的部分，近期也會在專家會議上進行討論。

至於防疫車隊部分，莊人祥表示，目前機場有針對防疫巴士進行規劃，8月1日可以提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，且會增開防疫巴士停靠雙北路線，每天尖峰時段都會固定每小時發車，再由親友到指定點接送到檢疫處所。另外，機場公司在7月21日也將停車場免費時間延長到60分鐘，增加防疫計程車周轉率。

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