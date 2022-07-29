正妹主播將出任高市府發言人　爆柯文哲搶輸陳其邁

▲外型甜美的三立人氣主播張硯卿8月起將出任高市府發言人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

尋求連任的高雄市長陳其邁，目前以市政優先，尚未啟動競選團隊，不過，本刊獨家掌握，為強化市府戰力及市政論述，陳其邁將首度聘任專職的市府發言人，並邀來女神級的三立人氣主播張硯卿出任，預計8月起正式到職。

32歲的張硯卿是高雄人，高雄女中、政大公共行政系畢業，目前是三立主播，同時也是三立新聞的政治組主管，因外型甜美，一直擁有高人氣，過去曾被網友譽為「正妹記者」「批踢踢女神」。

▲張硯卿是高雄人，因長期跑政治線，又擁有公共行政專業，獲高雄市長陳其邁青睞將出任高市府發言人。

本刊調查，高市府在陳其邁當選市長後，一直未設專職的發言人，相關媒體事務及發言工作一直是由新聞局長董建宏負責，綠營知情人士表示，目前仍以市政優先的陳其邁，為了強化市政宣傳，增加市府團隊戰力，才決定首度新設專職的發言人，並找來高雄出身，且長期跑政治線、具有公共行政專業的張硯卿出任。

▲台北市長柯文哲（左）原本也有意找張硯卿入北市府任職，未料被高雄市長陳其邁（右）捷足先登。

因張硯卿過去曾長期主跑北市府，還一度引發搶人大戰。北市府知情人士透露，台北市長柯文哲過去在挑選市府正副發言人時，一向鍾情女主播，例如現任發言人陳智菡、副發言人魏文元都出身主播；柯近期有意再增市府發言戰力，原本一直鎖定過去有不少互動的張硯卿，並希望邀她入市府擔任要職，加強市政宣傳，未料，卻被陳其邁搶先一步，先找了張硯卿當高市府發言人，讓柯的計畫泡湯。



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