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摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

新北市某間汽車旅館具有特色，主打27種主題房型供民眾選擇。（翻攝自該汽車旅館臉書）

▲新北市某間汽車旅館具有特色，主打27種主題房型供民眾選擇。（翻攝自該汽車旅館臉書）

圖文／鏡週刊

新北市近日開了一間新穎的主題型汽車旅館，一名女網友分享「開箱文」表示，該間汽車旅館主打27種不同的房型，包括教室、體育館、攝影棚、捷運車廂、拳擊擂台、病房以及電影院等，核心主打「沒有你想不到的，只有你還沒玩到的」，讓她直呼若與另一半生活平淡，可以來點「刺激的」。

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一名女網友在Dcard以「最受歡迎的是教室主題房XD」發文分享，27種不同房型簡直媲美謎片中的場景，對原PO來說最狂的莫過於「捷運車廂」主題套房，從車廂內部到外觀都神還原，車門甚至可以手動關閉或打開，外觀更是直接掛著南港展覽館的站牌，除了座位數有點不一樣之外，幾乎與捷運車廂實景相仿。

原PO補充，根據業者接受採訪表示，最受歡迎的房型其實是「教室」，更笑稱看來大家都很懷念上課的快樂時光；另外，該汽車旅館的粉專上有許多有趣的房型，包括超商、汽車房、拳擊擂台、電影院等。

文章一出，不少網友留言分享想法「捷運感覺很嗨」「這間開很久很久很久了，只是後來重新裝潢，才又突然變熱門」；也有人拿出評價表示「看到很多人說裡面的整潔堪憂，蠻容易看到別人的毛，目前看來評價不是很好」「為什麼要花錢去選教室主題的旅館，而不直接去免錢的教室就好」。

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