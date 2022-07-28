摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

小資族樂當零股仔，零股成交金額持續增加，不敗教主陳重銘認為長期存股的目的，在於享受公司配發的股息現金流，再靠這些現金流灌溉其他的好股票，創造更多現金流。他說，投資就是用便宜的價格買進好股票，買貴了就要當心伴隨著風險，他並透露2檔標的可賺穩定財。