曝新北「停車場進度不見了」　林佳龍：資訊公開是透明化重要一步

▲林佳龍邀蘇貞昌吃麵線。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今（28日）指出，新北市要大翻新，要從交通做起，但他今卻發現新北交通局有關停車場的進度資料都不見了；林強調，資訊公開是一個政府做到透明化很重要的一步，「我們會持續加速」，把過去執行力相對不好的追趕回來。

林佳龍28日傍晚邀請行政院長蘇貞昌一同到新北板橋知名麵線店品嘗美食。林佳龍受訪表示，蘇貞昌是老縣長，傳授他城市治理經驗；林說，建設確實要中央地方一條龍，新北交通一定通，以這樣方式來推進，特別是前瞻基礎建設。

林佳龍表示，前瞻基礎建設很多是蘇貞昌核定，他任交通部長時整體審查，確實看到新北最重要的，要大翻新是要從交通做起，不管環狀線或停車場立體化，如果地方政府進度可以再加快點，大家就盡快享受到便利的交通跟停車。

林佳龍提及，「我也比較驚訝」，今天他上網要看交通局有關停車場進度，但發現資料都不見了，「我想資訊公開，是一個政府做到透明化很重要的一步，我們會持續加速，把過去執行力相對比較不好的，把它追趕回來」。

媒體詢問，侯友宜近日頻頻動土典禮或驗收工程，並說新北正在翻轉，是否覺得是針對自己的競選口號？林佳龍回應，新北是要大翻新、大翻轉，新北作為一個新的直轄市，新北與台北是以首都圈為推動引擎。

林佳龍說，來到板橋，可以看到蘇貞昌任縣長時規劃、推動的新板特區，新北要有志氣，不但要跟台北是平起平坐，也要能夠互補，一起共好，以淡水河、新店溪兩岸，可以做到雙子星城市發展的模式。

林佳龍也說，每次來到板橋，就看到蘇貞昌當縣長奠定的基礎，已經17年了，侯友宜也做了12年了（新北市長加新北副市長任期），「我相信他也盡力了，我自己也做好準備」，希望城市的進步是一場接力賽，一棒接一棒，我們能夠接棒，跑得更快。

由於今天是蘇貞昌生日，林佳龍被問是否刻意挑日子，把自己當成禮物送給他？林佳龍說，蘇貞昌都很低調，沒有特別安排；今天就是下班時間有空，所以就約今天，而蘇貞昌行動力超強，在上星期五他請益之後，就一連展開三場跟地方的座談，然後今天馬上就實現。

林佳龍表示，蘇貞昌說新北有美食美景，他隨時一有空，「就會帶著我走透透」，深入民間，也呈現政府很多重大的政績。