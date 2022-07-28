準颱風「桑達」挾雨彈襲！1圖秒懂3階段雨區變化　雨勢最猛時間曝

記者李宜秦／台北報導

位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓TD07預計將於今日增強為今年第五號颱風「桑達」，中央氣象局表示，熱帶低壓或颱風不會對台灣造成直接影響，但明日起會將位於東邊的大低壓帶帶往台灣附近，各地降雨機率都會提高，尤其是下週一到週三影響最劇烈，全台都有陣雨或雷雨。

▲熱帶低壓持續往西北移動，對台灣沒有直接影響。（圖／日本氣象廳）

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氣象局預報員李孟軒表示，目前熱帶性低氣壓位在台灣東南東方約2000公里左右，未來將沿著大低壓帶東側、高壓邊緣朝向西北移動，到了日韓南方海面後將轉北移動，對台灣直接影響機率低，預計今天會增強為颱風「桑達」，並維持輕度颱風等級。

▲未來一週降雨趨勢圖。（圖／氣象局）

受到熱帶低壓北移影響，東邊的大低壓帶也會逐漸靠近台灣，天氣因而趨於不穩。明日到週日東邊低壓帶接近，北部、東北部、東部降雨機率提高，其他地區午後有局部雷陣雨，有時會出現較明顯雨勢。

低壓帶影響最明顯的時間為下週一到週三，屆時低壓帶通過台灣，各地都有陣雨或雷雨，且雨勢會稍微明顯，但低壓帶所帶來的雨勢多寡不確定性仍高，還需持續觀察。

▲▼熱帶低壓預計今日將增強為颱風，並往西北移動。（圖／氣象局）