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拚政黨外交！民進黨外交使節政策說明會　聚焦年底大選

▲▼民進黨國際事務部今（28日）舉辦外交使節政策說明會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨國際事務部舉辦外交使節政策說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際事務部今（28日）舉辦外交使節政策說明會，由民進黨秘書長林錫耀、副秘書長林飛帆、立法委員暨國際部主任羅致政、新聞部代理主任蘇芳禾及發言人暨國際部副主任謝佩芬等黨內幹部出席，向近30位、來自21國的駐台外交使節進行政策簡報。

秘書長林錫耀致詞表示，過去幾年世界受疫情影響，但台灣在中央政府和全民共同團結防疫之下，台灣的經濟仍然可以穩定成長，而且還比其他國家好，執政團隊穩健處理疫情。

林錫耀指出，在地方，民進黨執政縣市在過去幾年都繳出了漂亮的成績單，更有許多受到社會肯定的五星級縣市首長。日前民進黨已經完成18位縣市長候選人的提名工作，這次為地方選舉推出的每一位各個都是最強人選，具備豐富從政經驗和地方服務熱忱，相信民進黨政府對「中央延續好成績，地方推薦好人才」的堅持，能夠贏得人民的認同。

而副秘書長林飛帆向使節介紹民進黨這次以「顧家鄉、拚未來」為主軸，他說，希望能提升地方建設，更讓人民以自己家鄉為榮；也要顧好未來，提供下一代更好的環境。而民進黨中央與地方團隊站在同一陣線，這次選舉會全力協助地方，除了推出YouTube、Podcast新節目，為候選人增加曝光外，也推出地方選舉資訊頁整合新聞輿情，讓選民清楚了解中央成績、地方共同治理的政見。

除了九合一選舉外，與大選同日舉行的18歲公民權修憲複決，對台灣的未來也同樣重要。林飛帆表示，深化台灣的憲政民主，促進世代平權一直是民進黨的改革承諾，民進黨作為最早倡議下修公民權年齡的政黨，一直以來都拚盡全力推動。希望這次能創造台灣史上首次公民修憲複決，讓年輕世代享有應有的政治權利，共同深化民主台灣。

國際事務部主任羅致政提到，在後疫情時代，政府持續在正常生活與疫情控制之間找到平衡；在經濟方面，全球面臨通膨壓下，台灣經濟基本面良好，在貨幣及財政政策上努力下，物價也較世界多數國家平穩。

國際事務部副主任謝佩芬最後表示，此場政策說明會除了和各國外交使節交換意見、同步訊息，也是政黨外交的重要平台，這次非常高興有這麼多外交使節出席交流。在選舉部分，黨內上下團結一心，中央地方不僅「會做事」更「做對事」，相信民眾會用選票給予肯定。

▲▼民進黨國際事務部今（28日）舉辦外交使節政策說明會。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨國際事務部今（28日）舉辦外交使節政策說明會。（圖／民進黨提供）

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