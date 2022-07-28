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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲得埋單雙城論壇95萬開銷　陳時中：沒人知道有什麼成就

▲▼陳時中本週展開全市輔選行程，今天晚間前往松山信義選區為市議員參選人張文潔輔選。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中前往松信區為張文潔輔選，高呼「一起凍蒜」。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議會日前決議，柯市府違反「共機持續擾台不得動支雙城論壇預算」但書，要求柯文哲自己埋單新台幣95萬元的雙城論壇費用，引發討論。民進黨台北市長參選人陳時中今（28日）表示，95萬元不是很多，但是花了95萬元結果成果都沒有，也沒人知道有什麼成就，這都是浪費。

陳時中本週展開全市輔選行程，今天晚間前往松山信義選區為市議員參選人張文潔輔選，現場人潮滿到400張椅子不夠坐，人氣爆棚。支持者現場還模仿中信兄弟應援舞蹈，揮拳高呼「凍蒜陳時中！一起凍蒜張文潔！」

陳時中致詞時表示，若他當市長會做事，議會則要監督市長做對事情，不要沒有注意到大家的需要還亂做，例如市議會就要求某人自己出95萬元，這就是因為沒有互相尊重，結果讓大家都這麼尷尬，95萬元不是很多，但是花了95萬元結果成果都沒有，也沒人知道有什麼成就，這都是浪費，這些大大小小的浪費加起來，就會讓市政慢又停滯了。

陳時中說，他是台北人所以可以說這句話，他覺得很「不忍」，台北市的條件這麼好、基礎的建設也不壞，但為什麼基礎建設比不上別人？他強調，要有一個肯負責、不牽拖的政府，最重要的是盡責、互相尊重並合作，把事情做好。

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