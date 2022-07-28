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搶開箱／少女心噴發！星級飯店「三麗鷗主題房」　絕對拍到失心瘋

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

超夢幻！睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗合作，大手筆替8位人氣明星打造整層樓主題房。《ETtoday新聞雲》記者實際走一趟，直擊從梯廳、廊道到房間每一件家具擺飾都充滿巧思。首波推出10間風格不同的主題房，不過飯店透露，8月早被三麗鷗粉絲搶訂完啦！

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

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▲漢來大飯店舉行開箱記者會，三麗鷗Hello Kitty、庫洛米也到場剪綵。（圖／記者許宥孺攝）

今夏備受矚目的高雄漢來大飯店三麗鷗主題房於28日首次公開亮相，三麗鷗明星Hello Kitty、庫洛米也到場剪綵，並帶領媒體開箱10間風格各異的主題房。

飯店於26樓打造整層主題套房，走出電梯就可以發現小巧思，包含走廊、電梯貼紙都是滿滿的三麗鷗明星，接著再打開房門，恐怕連直男心中深藏的少女心都會被喚醒，可說是驚喜連連。

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼Hello Kitty亞灣家庭套房，放眼望去能欣賞亞灣絕美港景。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

像是造型床頭板就是重頭戲，也是房間主題的靈魂，壁面圖騰則是故是延伸，搭配沙發、床頭櫃、床旗、天花板、衣櫃、壁面空間、燈飾都有巧思，就連浴室裝飾也沒放過，淋浴間玻璃、掛畫、毛巾都有主題房大明星的身影。

當然，商備品部分也不會放過，旅客入住的房卡、房卡套、迎賓卡、沐浴用品、洗衣袋等，也都有大明星可愛圖騰。另外，礦泉水、咖啡包、信紙、明信片、礦泉水、杯墊，通通可讓旅客帶回家珍藏。在這次專屬服務裡，也享有迎賓茶點水果，冰箱飲料免費飲用，專案含海港自助式早餐，免費使用三溫暖、健身房、游泳池。

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲備品也極具巧思，杯墊、咖啡包可讓旅客帶回家。（圖／記者許宥孺攝）

不僅房間內可以狂拍三麗鷗大明星，由於漢來大飯店近亞灣區，高樓層海景房可欣賞到無敵港景，而現在愛河灣又正有市府因應文博會所設置的巨大化充氣裝置，待在房間內就能拍到軟爛「無所事事小海豹」和穿戴著泳圈的「PP mini小小企鵝」。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，三麗鷗主題房共規劃18個房間，首波推出10間，分別有5間雙人房、4間亞灣家庭房、1間家庭套房，坪數最大有20坪，8月1日起試營運，消息一出後，不少旅客致電詢問，目前8月訂房已客滿，不過民眾仍可留下個人資料候補。

▲高雄漢來大飯店副總經理陳素娟。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄漢來大飯店副總經理陳素娟。（圖／記者許宥孺攝）

至於是否適用交通部觀光局「悠遊國旅振興方案」，陳素娟表示：「當然可以！試營運期間的週一、週二，又令名『Sanrio Day』，週一打6折，週二打7折，平日打8折。中央補助1300元，高雄又補助200元，最高折抵1500元；此外，也針對七夕情人節推出加碼，8月1日至4日入住還送紅酒、蛋捲禮盒，歡迎民眾手刀訂房！」

▼高雄漢來大飯店與三麗鷗8個人氣明星合作，首波推出10間夢幻主題套房，內部搶先開箱。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼睽違7年，高雄漢來大飯店再度與三麗鷗8個人氣明星合作，推出10間夢幻主題套房。（圖／記者許宥孺攝）

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