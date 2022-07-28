C肝新藥健保給付「治癒率98%+」　南投縣府籲符合資格者篩檢

▲南投縣衛生局於世界肝炎日邀請民眾免費護肝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是世界衛生組織訂定的年度「世界肝炎日」，南投縣衛生局指出，C型肝炎是國內感染人數僅次於B型肝炎的病毒性肝炎，也是造成慢性肝病與肝癌的主因之一，局長陳南松提醒，患者初期多無明顯病徵，而45至79歲民眾（40至79歲原住民）均可享有終身一次免費的B、C型肝炎篩檢服務，呼籲符合資格者前往提供成人預防保健服務之醫療機構，及縣內13鄉鎮市衛生所接受檢查。

衛生局指出，南投市一位50多歲婦女，平常覺得容易疲倦，但無甚不舒服的症狀，因接獲衛生所通知而參加社區整合式健康篩檢活動，爾後得知自己竟是C肝帶原者，肝功能指數也有異常，經進一步就醫檢查並用藥，不但睡眠品質較改善許多，用藥過程中亦無異狀，現已痊癒；她以自身經驗提醒鄉親，成人健康檢查及肝病篩檢很重要，可多多運用政府免費篩檢服務。

陳南松表示，南投縣截至今年5月底已完成45至79歲BC肝炎篩檢9萬8544人，涵蓋率達45.1%，其中C肝陽性7154人，進一步檢驗RNA有4898人（檢驗率68.5%），RNA陽性3374人，用藥治療3263人；只要符合治療用藥資格，C肝新型全口服抗病毒藥物皆可由健保給付，服用期間也縮短至2至6個月，治癒率高達98%以上且副作用低。

另為達成2025消除C肝之國家政策，衛生局持續鼓勵醫療機構參與健保署「C型肝炎口服新藥健保給付執行計畫」，今年共31家參與，較110年增加16家，也結合醫院、衛生所及基層診所協會，共同努力推動社區肝炎篩檢服務；多數衛生所也有開設C肝治療門診，南投縣基層診所協會則提供服務專線049-2246246，若血液檢出C肝病毒，將提供治療諮詢、協助轉介服務。