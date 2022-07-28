「習拜會」今通話？　陸外交部：中方將及時發佈相關消息

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登將與中國國家主席習近平今（28日）展開上任後第5次通話？中國大陸外交部今主持例行記者會，還是沒有正面回應發言人趙立堅僅指出，「中美兩國元首通過各種形式保持溝通，中方將及時發佈相關消息。」

針對「習拜會」今天是否舉行通話？美媒《彭博社》記者進行提問。趙立堅向在場記者詢問稱，「還有關於中美元首通話的問題嗎？我一並回答」。另有外媒提問，「能否確認中美元首通話將於今天（28日）舉行？」

對於所有上述問題，趙立堅僅表示，「我的答案很簡短，中美兩國元首通過各種形式保持溝通，中方將及時發佈相關消息。」相較昨27日大陸外交部採取無可奉告態度，今日回應稍微鬆口。

據《法新社》、《路透社》記者昨27日在記者會上兩次提問，關於「習拜會」舉行時間？大約幾點？通過什麽方式？是視訊會晤或打電話？

趙立堅一開始回應，「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的消息。」面對外媒二次追問，他重申，「我剛才已經說的很清楚了。關於這個問題，我沒有可以發布的消息。」

截至目前，大陸官媒沒有任何「習拜會」訊息，消息十分保密。外界預料這次中美元首通話形式將比照，今年3月18日習拜第二次視訊會談模式。當時大陸官媒沒有釋出任何相關照片或影像，從頭到尾都是視訊會場人民大會堂外的畫面，只有官媒《央視》資深主播康輝在場外直播連線更新進度。

另外，綜合美媒報導稱，美國總統拜登醫生26日表示，拜登感染新冠病毒後，目前症狀幾乎已經「完全消失」。多家美國媒體援引消息人士指出，拜登預計於當地時間今（28日）週四與中國領導人習近平通話。根據美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比26日的說法，通話議題可能包括管控中美競爭、台海局勢、俄烏危機、南海等。