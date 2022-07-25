美最高軍事將領稱「解放軍更咄咄逼人」　陸外交部：炒作威脅論

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國最高軍事指揮官馬克·亞歷山大·麥利（Mark Alexander Milley）昨24日抵達印尼，並且指出中國軍隊過去五年「更加咄咄逼人」，中國飛機、軍艦對美及其夥伴進行攔截的頻率不斷上升。大陸外交部發言人趙立堅今（25日）主持例行記者會也回應，美方應停止炒作「中國威脅論」。

針對麥利指控，大陸外交部發言人趙立堅今（25日）主持例行記者會也指出，美方說法完全顛倒黑白。美方一些人固守冷戰零和思維，是為自己擴張軍力尋找借口。美方應停止炒作「中國威脅論」及為自身提升軍費、擴張軍力尋找借口。

美國最高軍事指揮官馬克·亞歷山大·麥利（Mark Alexander Milley）昨24日抵達印尼並且與印尼國防軍總司令安迪卡將軍會面。

▲美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

據陸媒《觀察者》引述《美聯社》報導指出，麥利聲稱，中國解放軍在過去五年中變得「更咄咄逼人和具有危險性」，並且指出中國飛機、艦船海上攔截的問題。

麥利表示，中國飛機和艦船在太平洋地區對美國及其在內的夥伴的軍事力量進行攔截的次數明顯增加，這些夥伴包括加拿大、澳洲、日本、菲律賓和越南。「不安全互動」次數也以相似的比例增加。

他也向印尼政府發出邀請，「我們希望與他們進行合作」，發展互操作性、使軍隊共同實現現代化，以此確保「他們能夠應對中國提出的任何挑戰」。

報導分析，麥利這次「印太」之旅主要目的就是關注「中國威脅」，美國正在努力加強與太平洋國家的關係以制衡中國。之後，他將參加在澳洲舉行的國防部長會議，主要議題與中國及區域安全有關。