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大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西訪台越紅線　北京「9天6次公開警告」：一切後果由美國承擔

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月份將率團訪台，此舉恐越中國紅線，讓北京繃緊神經。隨後，中國大陸外交部、國防部等密集發聲怒斥，如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制。據梳理，大陸各部門在9天裡6次公開警告，措詞更讓外媒直呼「超乎以往的嚴厲」。

7月27日：「若美方一意孤行，必遭堅決反制」

7月27日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。法新社記者提問，有美國官員表示，如果美眾議長裴洛西訪問台灣，美國軍方將增加在亞太地區的軍事活動，包括戰鬥機。中方對此有何回應？

趙立堅表示，「我們已經多次表明堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴正立場。如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。」

7月26日：「中國軍隊絕不會坐視不管」

7月26日，大陸國防部發言人譚克非表示，關於美眾議長裴洛西計劃訪台一事，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，裴洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

譚克非強調，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月訪台。（圖／路透）

7月25日：「我們正嚴陣以待」

在當天的外交部例行記者會上，趙立堅表示，中方近期已經多次向美方表明，堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴正立場。

趙立堅強調，「我們正嚴陣以待，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」

7月21日：「我們說到做到」

在當天外交部例行記者會上，外交部發言人汪文斌表示，中方已多次表明堅決反對裴洛西眾議長訪台的嚴正立場。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美方在台灣問題上的承諾。如裴洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制，我們說到做到。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

7月19日：「一切後果必須完全由美方負責」

7月19日，趙立堅在例行記者會上表示，中方已經多次就此表明我們的立場，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的一個中國政策。如果裴洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

趙立堅強調，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西眾議長訪台。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

7月19日：「停止任何玩火行徑」

國台辦發言人朱鳳蓮7月19日答記者問。朱鳳蓮應詢說，關於裴洛西計劃竄訪中國台灣地區，我們已多次表明嚴正立場。我們堅決反對美台之間任何形式的官方往來，堅決反對裴洛西竄訪台灣。美國一些國會議員一段時間來在台灣問題上屢屢採取挑釁言行，支持慫恿「台獨」分裂勢力，為民進黨當局的謀「獨」行徑站台說項，其目的就是打「台灣牌」，企圖「以台制華」，阻礙中國的統一進程。我們敦促美國國會一些人認清台灣問題的重要敏感性，認清「台獨」分裂行徑的嚴重危害性，停止在台灣問題上打牌、挑釁，停止對「台獨」勢力的縱容支持，停止任何玩火行徑。

朱鳳蓮說，民進黨當局靠勾結外部反華勢力謀「獨」，無論以什麼名義採取什麼形式，其下場只能是失敗。
 

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