美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

▲美國參議院報告指出，聯準會缺乏防範中國滲透的機制。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國參議院共和黨籍議員26日發表的報告指出，聯準會缺乏適當系統，來應對中國為收集美國經濟和貨幣政策內幕消息所做的「惡意」行動。中國外交部發言人趙立堅對此回應表示，美國一些政客得了被迫害妄想症，而且病得不輕。

趙立堅在例行記者會上表示，「你提到的這份報告是部分共和黨議員惡意炮製的政治謊言，毫無事實依據。美方一些政客恐怕是得了中國恐懼症、被迫害妄想症，而且看來病得還不輕」。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）



趙立堅指出，我們注意到美聯儲方面已經就此致信有關議員，對該報告內容表達質疑和不滿，這充分說明了這份報告的素質。

美國「華爾街日報」報導，這份報告顯示，中國政府10多年來試圖在聯準會內部建立一個告密者網路，還曾要求一位前往上海的聯準會經濟學家提供非公開金融資料，否則威脅將他關入監獄。

根據調查報告，中國官員2019年曾拘留一位聯準會經濟學家，並試圖強迫他透露包括關稅在內的美國政府政策相關資料和數據，而當時美中兩國正陷入一場貿易戰。

不過報告一出，立刻遭到聯準會反駁為「不公正、無事實根據且未經查核證明」。