　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

▲▼Fed,聯準會。（圖／路透）

▲美國參議院報告指出，聯準會缺乏防範中國滲透的機制。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國參議院共和黨籍議員26日發表的報告指出，聯準會缺乏適當系統，來應對中國為收集美國經濟和貨幣政策內幕消息所做的「惡意」行動。中國外交部發言人趙立堅對此回應表示，美國一些政客得了被迫害妄想症，而且病得不輕。

趙立堅在例行記者會上表示，「你提到的這份報告是部分共和黨議員惡意炮製的政治謊言，毫無事實依據。美方一些政客恐怕是得了中國恐懼症、被迫害妄想症，而且看來病得還不輕」。

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，我們注意到美聯儲方面已經就此致信有關議員，對該報告內容表達質疑和不滿，這充分說明了這份報告的素質。

美國「華爾街日報」報導，這份報告顯示，中國政府10多年來試圖在聯準會內部建立一個告密者網路，還曾要求一位前往上海的聯準會經濟學家提供非公開金融資料，否則威脅將他關入監獄。

根據調查報告，中國官員2019年曾拘留一位聯準會經濟學家，並試圖強迫他透露包括關稅在內的美國政府政策相關資料和數據，而當時美中兩國正陷入一場貿易戰。

不過報告一出，立刻遭到聯準會反駁為「不公正、無事實根據且未經查核證明」。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
快訊／新漢決議處分旗下「網通」子公司　交易金額達12億
台南成功大學「8校區停電」學生崩潰！台電：供電正常
向佐婚前診斷出「腎功能已70歲」
Netflix八月上架「神作」！粉絲一看淚推：我等十年了
快訊／抓到人了！議員服務處外連開6槍　警1小時火速逮捕3嫌
她狂破嘴一驗「確診特殊病」　醫嘆：差點沒命
本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！　感染源在這
李芷婷「雙腿勾男友激吻」挨轟！　發文反嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

防歧視再度上演　紐約籲世衛重新命名猴痘

美參院報告：聯準會缺乏適當準備防範「中國滲透情蒐」

猴痘疫情直撲亞洲！　專家曝「1關鍵問題」：確診數遲早會暴增

海地難民偷渡赴美「巴哈馬近海翻船」　至少17人喪命

分家產後被丟包養老院！老婦被兒趕出家門：養出醫師、工程師也沒用

日本88歲明仁上皇驚傳「右心衰竭」！宮內廳曝：出現胸水症狀

中國狂嗆「裴洛西訪台」會反擊！楊永明：中美皆不敢有軍事大動作

巴基斯坦山洪爆發！至少310死、近9千屋毀　商業損失數十億盧比

川普稱「曾下令部署兵力至國會」撇責任　前防長打臉：沒聽說

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

防歧視再度上演　紐約籲世衛重新命名猴痘

美參院報告：聯準會缺乏適當準備防範「中國滲透情蒐」

猴痘疫情直撲亞洲！　專家曝「1關鍵問題」：確診數遲早會暴增

海地難民偷渡赴美「巴哈馬近海翻船」　至少17人喪命

分家產後被丟包養老院！老婦被兒趕出家門：養出醫師、工程師也沒用

日本88歲明仁上皇驚傳「右心衰竭」！宮內廳曝：出現胸水症狀

中國狂嗆「裴洛西訪台」會反擊！楊永明：中美皆不敢有軍事大動作

巴基斯坦山洪爆發！至少310死、近9千屋毀　商業損失數十億盧比

川普稱「曾下令部署兵力至國會」撇責任　前防長打臉：沒聽說

輔大數位金融論壇　瑞士洛桑金融管理學院區塊鍊嘉賓與會

歐盟2035年起禁售燃油車　貿協全球智慧移動展助業者搶灘疫後商機

快訊／新漢決議處分旗下「網通」子公司　交易金額達新台幣12億

台南成功大學「8校區停電」學生崩潰！台電：供電正常

林哲瑄飛撲傷左肩關節唇第二次檢查　球團最新說明

浙江發現「神秘光點」飛行物　直線排列「發出嗡嗡聲」還突然消失

成立20年來頭一遭！　國票金通過增資30億

竹市棒委會勘新竹球場　紅土區還要挖除表層後再補上細紅土

盧秀燕首度開議缺席原因曝　腿部血塊堆積嚴重進手術3小時清血塊　

向佐婚前診斷出「腎功能已70歲」　向太心疼曝原因：吃藥造成

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

富少遭「直升機螺旋槳」絞碎慘死

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

一尾活龍！70歲老夫妻公園「忘情吞吐」

紐約地鐵變「荒淫列車」巨臀妹磨蹭男下體

泰拳名將被打到腦死離世　對手自責引退

台男讓新加坡猴痘病例+1　近期赴加拿大返星

乘客受困「蒸籠客機」6hrs被逼到精神崩潰

即／菲律賓發生規模7.1強震　深度僅10公里

CIA警告中國幾年內攻台　柏林也知情

菲律賓7.1強震猛搖　430年古鐘樓被毀「狂掉石塊」

COVID-19起源又轉折　2新研究指向華南海鮮市場

飛機餐出現濕滑黑蛇頭　空姐吃下肚崩潰

更多熱門

相關新聞

美參院報告：聯準會缺乏適當準備防範中國滲透情蒐

美參院報告：聯準會缺乏適當準備防範中國滲透情蒐

美國聯邦參議院國土安全委員會共和黨籍委員26日發布報告警告，美國聯邦準備理事會（Fed）缺乏適當系統，來應對中國為收集美國經濟和貨幣政策內幕消息所做的「惡意」行動。

裴洛西訪台越紅線　北京9天6次公開警告

裴洛西訪台越紅線　北京9天6次公開警告

川普稱曾下令軍隊部署國會　前防長：沒聽說

川普稱曾下令軍隊部署國會　前防長：沒聽說

他屋頂摔落「鋼筋刺穿下巴」凸出後腦60cm

他屋頂摔落「鋼筋刺穿下巴」凸出後腦60cm

裴洛西若訪台　美參謀首長：有必要會供安全保障

裴洛西若訪台　美參謀首長：有必要會供安全保障

關鍵字：

聯準會趙立堅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面