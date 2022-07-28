南韓星巴克「夏季旅行提袋」驗出致癌物　業者發表聲明致歉

▲南韓星巴克「Summer Carry Bag」被驗出致癌物質甲醛。（圖／翻攝自南韓星巴克官網）

記者羅翊宬／編譯

南韓星巴克作為消費者活動贈品的「Summer Carry Bag」（夏季旅行手提收納包），於本月22日被驗出致癌物質甲醛超標，而其實早在今年5月就有消費者投訴，從該旅行提包上聞到類似魷魚的臭味，對此南韓星巴克今（28）日正式發表聲明道歉。

根據《韓聯社》，南韓星巴克針對夏季旅行手提收納包被驗出甲醛一事發表致歉聲明，「22日委託國家專門檢查機構進行檢測，結果發現在『開封前』的手提收納包外皮上的甲醛平均檢出量為459mg/kg、內皮則平均為244 mg/kg；在開封2個月後，外皮平均檢測出271 mg/kg、內皮則平均檢測出22 mg/kg的甲醛。」

報導指出，先前有一名網友於21日在上班族匿名發文網路論壇，首先聲稱自己是FITT試驗研究院（跨足紡織、時尚、產業、環境、生技等領域的綜合審查機關）的員工，之後便直接透露星巴克的旅行手提收納包被該機構檢測出，內含致癌物質之一的甲醛。

南韓產業通商資源部國家技術標準院28日表示，已針對該項事件著手進行調查，指出若確定該項產品被驗出致癌物質，將會全數召回該項產品。

另外，南韓星巴克則研擬向領取夏季旅行手提包的消費者，提供新的產製品。

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