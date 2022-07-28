手持風扇對臉吹「超傷眼」！　醫警告：只要1分鐘就會傷害角膜

▲醫師提醒，手持電風扇直吹眼睛，會使角膜受傷。（示意圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

記者王佩翊／編譯

炎炎夏日，許多民眾會選擇使用手持電風扇來降溫，然而日本就有一名眼科醫師做實驗證實，手持電風扇容易帶走眼淚，使眼中的水分蒸發，導致角膜失去保護，進而受傷。角膜一旦受傷，就會出現疲勞、模糊、發癢以及疼痛等症狀。

根據《週刊女性PRIME》報導，日本眼科醫師有田玲子表示，眼睛的角膜上會有水分和油分來保護眼淚，但是如果使用手持電風扇，直吹眼睛，會使眼淚蒸發，角膜便容易受傷。為此，她也特地找來3名沒有乾眼症的民眾進行實驗。

她先讓3人持續使用手持電風扇朝臉部吹1分鐘，並在1分鐘後，對其進行症狀測試與眼睛乾燥程度的測試。結果3人全都表示，在開始使用手持電風扇後的1至2秒，眼淚就開始蒸發。而在實驗的1分鐘之內，能夠保持眼淚的時間不到一半，大大提高了角膜受傷的風險。

▲角膜受到眼淚保護，一旦眼睛失去水分，就容易受傷。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

透過這次的實驗，有田也證實，眼睛在短時間內被風直吹，會對角膜造成不好的影響。儘管導致角膜受傷的原因有很多，但是風的危險性最高，因為吹風容易導致眼淚蒸發，使眼睛的角膜因為沒眼淚而失去保護。

角膜如果受傷會出現疲勞、模糊、發癢以及疼痛等症狀，但多人會以為只是眼睛勞累，所以沒有放在心上。然而一旦角膜受傷卻沒有及時治療，長時間會導致瞳孔的屏障功能受損，更容易引發感染。

醫師提醒，適當地讓眼睛休息、避免用眼過度，如果眼睛出現不適感，可以滴眼藥水，每次只需要1滴，1天3至5次即可。

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