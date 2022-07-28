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東京確診「首破4萬大關」！BA.5狂燒　專家：前所未有的大爆發

▲▼日本東京連日高溫。（圖／路透）

▲東京疫情進入新高峰。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

根據多名日本政府內部消息人士透露，東京都28日新增確診病例超過4萬人，是東京首度突破4萬大關，創下疫情爆發以來的新高。然而東京21日的單日新增才首度超過3萬例，怎知短短1週便增加了1萬例。

根據《富士新聞網》報導，東京的單日新增確診21日首度超過3萬人，其中65歲以上高齡患者在家庭內感染的人數也創下新高。當天東京都政府召開專家會議，有專家就直言，目前的感染情況是「前所未有的大爆發」。

距離21日只過了短短1週，疫情不但沒有趨緩，東京28日的單日新增更是飆破4萬例。事實上，在21日至28日之間，也有好幾天單日新增超過3萬例。東京疫情的增長趨勢已經超過原先的預期，目前仍在持續擴大，並且開始影響到醫療體制。

▲▼日本熱浪、東京熱浪帶來超過攝氏35度的高溫，突破147年間6月最高溫紀錄。（圖／路透）

▲東京的單日新增在短短1週內暴增1萬例。（圖／路透）

根據27日的數據，東京都的新冠病患病床使用率為50.5%，也就是說，東京都一共有7046張新冠患者專用病床，但同時已經有3555人因病情惡化入院接受治療。而這也是3月3日以來，時隔4個半月，病床使用率再度突破50%。

東京都已經將疫情警戒與醫療提供警戒提升到最嚴重的「紅色警戒」。

日本27日新增20萬9694例確診，創下單日新高，第7波疫情持續延燒。目前BA.5已逐漸成為主流毒株，而在愛知縣、神戶市以及東京都現蹤的BA.2.75，因為傳染力驚人，專家也呼籲，務必提高警戒。不僅如此，如果BA.2.75真的取代現有毒株成為主流，恐怕將引發日本第8波疫情。

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