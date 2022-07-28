　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓總人口「首度下跌」！高齡人口激增5.1%　平均每4人扶養1老人

▲▼南韓國內總人口去年首度呈現減少跡象。（圖／CFP）

▲南韓國內總人口去年首度呈現減少跡象。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國內總人口首次呈現減少跡象！南韓政府統計顯示，截至去年11月1日，定居南韓國內的總人口為5174萬，與前一年相比減少0.2%，為南韓政府成立、1949年開始展開統計以後，總人口首次出現減少跡象，且老年人口也創下歷來最高紀錄，平均每4名青壯年人口必須扶養1為老年人。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓統計廳今（28）日發佈「2021年度人口住宅總調查」，在人口普查的部份，發現截至去年11月1日定居南韓國內的總人口中，僅剩下5173萬8000多人，與前一年相比減少9萬1000多人（-0.2%），是大韓民國政府1948年成立、隔年首度實施人口普查以後，72年來首度呈現人口減少的現象。

截至去年的南韓總人口中，南韓男性為2585萬人、女性則為2589萬人，與前一年相比，男性減少6萬5000多人、女性減少2萬6000多人；至於本國籍（南韓）的人口數則為5009萬（96.8%）、外籍人口數則為165萬（3.2%），本國籍人口數與前一年相比減少4萬5000（0.1%），外籍人口則減少4萬6000（2.7%）。

65歲以上的老年人口，則成長至近871萬，占總人口比率為16.8%，與前一年相比增加41萬9000人（5.1%），老年人口數與總人口占比皆創下最高紀錄，等於每6人中就有1人是老年人。

至於15至64歲的可生產青壯年人口亦呈現減少趨勢，去年僅剩下3694萬4000多人，與前一年相比減少34萬4000多人（-0.9%）。

針對南韓總人口首次呈現減少跡象，統計廳人口總調查科長李芝燕（이지연，音譯）表示，「2020年新冠疫情擴散時，許多原本定居海外的本國籍人士返回國內定居，不過隨著去年新冠疫情開始趨緩、加上國內開放接種疫苗後，本國籍人士又陸續開始移居國外，而外籍人口又無法輕易入境，加上人口自然減少的部份，才會出現總人口首度下降的跡象。」

另外，南韓首爾因房價高漲的關係，首爾人口開始出現往京畿道外擴的趨勢，而其他外縣市的居民為了求職，也會集中至首都圈（首爾、仁川、京畿道）地區定居。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
優質男師HIV帶原還約砲　無套口交「1關鍵」逆轉無罪
快訊／到底誰抄誰？　余正煌：我的論文有引註、林智堅沒有
新莊8房透天1180萬求售！　屋主6月才買進
快訊／余正煌大動作反擊！　從沒看過林智堅論文「也懶得看」
快訊／又多1人！　「前縣長」將宣布參選台北市長
高雄鼠窩清出14.6噸垃圾！驚人對比照曝　屋裡還躲寵物貓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手持風扇對臉吹「超傷眼」！　醫警告：只要1分鐘就會傷害角膜

南韓總人口「首度下跌」！高齡人口激增5.1%　平均每4人扶養1老人

全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類遺體！　頭部中槍屍體塞鐵桶

隔壁夫妻「55年前就死了」詭穿KGB制服舊照曝光　鄰驚：他們人很好

恐怖「類鼻疽桿菌」首現美國本土！致命率達50%　2020年就潛伏至今

日本一周確診數全球最高！BA.5炸裂「飆近97萬例」　遠超美國

美中熱線28日登場！　傳拜登將告知習近平「裴洛西訪台」一事

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水　可攔截北韓導彈攻擊

俄羅斯就是前車之鑑！美軍警告中國：侵略他國將遭西方制裁

惡獄警收錢故意開門　放男囚進女子監獄「性侵2小時」28女受害

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

手持風扇對臉吹「超傷眼」！　醫警告：只要1分鐘就會傷害角膜

南韓總人口「首度下跌」！高齡人口激增5.1%　平均每4人扶養1老人

全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類遺體！　頭部中槍屍體塞鐵桶

隔壁夫妻「55年前就死了」詭穿KGB制服舊照曝光　鄰驚：他們人很好

恐怖「類鼻疽桿菌」首現美國本土！致命率達50%　2020年就潛伏至今

日本一周確診數全球最高！BA.5炸裂「飆近97萬例」　遠超美國

美中熱線28日登場！　傳拜登將告知習近平「裴洛西訪台」一事

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水　可攔截北韓導彈攻擊

俄羅斯就是前車之鑑！美軍警告中國：侵略他國將遭西方制裁

惡獄警收錢故意開門　放男囚進女子監獄「性侵2小時」28女受害

精測上半年賺逾一個股本　看好Q3還會比Q2更好

男友單獨揪3女「玩3天2夜」！妹子一聽崩潰　網狂勸：快逃

美國網紅帶媽媽過馬路遭騎士飆罵　交部修法未禮讓行人將重罰6千元

藍議員為球員抱屈　頻喊「林智堅」、「林智瑄」就是沒叫對「林哲瑄」

公園遛大眼萌蛇遭投訴　網勸「應該戴牽繩」她嘆：請來示範怎麼繫

闆娘隨口問「蝌蚪」　入珠男拉她到廁所：我的有眼睛...代價出爐

漢光演習「聯合登陸作戰」屏東登場　兩棲突擊車搶灘畫面曝

擔心士氣受影響林哲瑄暖心請全隊喝飲料　網不捨：等你回來！

8／1起「桃機防疫巴士」可免費搭！新增雙北4站　發車時間出爐

住飯店「赤腳踩地毯」釀禍！女星回家腳底長出東西…醫一看：是嚴重的

人埋沙堆中突然站起！　「九天玄女」上身嚇路人

國際熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

情侶趴牆撩裙衝刺30秒　影集場景激情野戰

獄警故意開門　放任男囚性侵28名女受害

辣妹網紅擁60萬粉絲　正職是清潔工超自豪

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

AV女優百萬JJ奶又毀了！巨乳炸裂爆超噁黃漿

日本山口猴亂！捕獲一隻公猴「火速安樂死」

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

影片曝！他橫越賽道「被馬撞飛」　1人1馬喪命

美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

女富豪離奇亡　1通電話揭「凶手是丈夫」

更多熱門

相關新聞

日本一周近97萬例確診　全球最高

日本一周近97萬例確診　全球最高

Omicron亞變種BA.5引爆日本第7波疫情，27日通報新增20.9萬起確診個案，刷新單日最高紀錄。世界衛生組織（WHO）宣布，日本成為全球一周累計確診數最高的國家，截至24日為止的7天內新增近97萬例，遠高於歐美國家。

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水

BA.2.75將成主流！傳染力是BA.5的3倍

BA.2.75將成主流！傳染力是BA.5的3倍

日本再增20萬例創歷史新高！疫情燒進官邸

日本再增20萬例創歷史新高！疫情燒進官邸

金正恩嗆聲100%殲滅南韓！首度點名尹錫悅

金正恩嗆聲100%殲滅南韓！首度點名尹錫悅

關鍵字：

日韓要聞南韓總人口老年人高齡人口

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面