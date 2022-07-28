南韓總人口「首度下跌」！高齡人口激增5.1%　平均每4人扶養1老人

▲南韓國內總人口去年首度呈現減少跡象。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國內總人口首次呈現減少跡象！南韓政府統計顯示，截至去年11月1日，定居南韓國內的總人口為5174萬，與前一年相比減少0.2%，為南韓政府成立、1949年開始展開統計以後，總人口首次出現減少跡象，且老年人口也創下歷來最高紀錄，平均每4名青壯年人口必須扶養1為老年人。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓統計廳今（28）日發佈「2021年度人口住宅總調查」，在人口普查的部份，發現截至去年11月1日定居南韓國內的總人口中，僅剩下5173萬8000多人，與前一年相比減少9萬1000多人（-0.2%），是大韓民國政府1948年成立、隔年首度實施人口普查以後，72年來首度呈現人口減少的現象。

截至去年的南韓總人口中，南韓男性為2585萬人、女性則為2589萬人，與前一年相比，男性減少6萬5000多人、女性減少2萬6000多人；至於本國籍（南韓）的人口數則為5009萬（96.8%）、外籍人口數則為165萬（3.2%），本國籍人口數與前一年相比減少4萬5000（0.1%），外籍人口則減少4萬6000（2.7%）。

65歲以上的老年人口，則成長至近871萬，占總人口比率為16.8%，與前一年相比增加41萬9000人（5.1%），老年人口數與總人口占比皆創下最高紀錄，等於每6人中就有1人是老年人。

至於15至64歲的可生產青壯年人口亦呈現減少趨勢，去年僅剩下3694萬4000多人，與前一年相比減少34萬4000多人（-0.9%）。

針對南韓總人口首次呈現減少跡象，統計廳人口總調查科長李芝燕（이지연，音譯）表示，「2020年新冠疫情擴散時，許多原本定居海外的本國籍人士返回國內定居，不過隨著去年新冠疫情開始趨緩、加上國內開放接種疫苗後，本國籍人士又陸續開始移居國外，而外籍人口又無法輕易入境，加上人口自然減少的部份，才會出現總人口首度下降的跡象。」

另外，南韓首爾因房價高漲的關係，首爾人口開始出現往京畿道外擴的趨勢，而其他外縣市的居民為了求職，也會集中至首都圈（首爾、仁川、京畿道）地區定居。

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