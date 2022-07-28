日本一周確診數全球最高！BA.5炸裂「飆近97萬例」　遠超美國

▲ 日本確診數節節攀升，圖為東京街道。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種BA.5引爆日本第7波疫情，27日通報新增20.9萬起確診個案，刷新單日最高紀錄。世界衛生組織（WHO）宣布，日本成為全球一周累計確診數最高的國家，截至24日為止的7天內新增近97萬例，遠高於歐美國家。

世衛27日公布最新統計指出，日本截至24日為止的一周內新增逾96萬9068例確診，高居全球第一，佔全世界661萬起新增病例的15%，其次依序為86萬例的美國、57萬例的德國及53萬例的義大利。

世衛報告指出，包括日本在內的西太平洋地區感染情形正在擴大，歐洲及美洲地區則有減緩趨勢，全球確診數也較前一周略有減少，但隨著各國檢測量降低，實際確診數可能較統計數字更高。

世衛祕書長譚德塞27日在記者會上說明，新冠死亡數近5周以來持續增加，部分國家住院人數也在上升，強調「疫情遠未結束」。

根據《日本放送協會》報導，日本27日新增20萬9694例確診，打破7月23日的最高紀錄20萬930例，創下疫情爆發以來的新高，累計確診1192萬1934例。另一方面，27日新增129人死亡，累計死亡3萬2207人。

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