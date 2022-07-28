　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本一周確診數全球最高！BA.5炸裂「飆近97萬例」　遠超美國

▲▼ 日本疫情／日本確診數節節攀升，圖為東京街道。（圖／達志影像）

▲ 日本確診數節節攀升，圖為東京街道。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種BA.5引爆日本第7波疫情，27日通報新增20.9萬起確診個案，刷新單日最高紀錄。世界衛生組織（WHO）宣布，日本成為全球一周累計確診數最高的國家，截至24日為止的7天內新增近97萬例，遠高於歐美國家。

世衛27日公布最新統計指出，日本截至24日為止的一周內新增逾96萬9068例確診，高居全球第一，佔全世界661萬起新增病例的15%，其次依序為86萬例的美國、57萬例的德國及53萬例的義大利。

世衛報告指出，包括日本在內的西太平洋地區感染情形正在擴大，歐洲及美洲地區則有減緩趨勢，全球確診數也較前一周略有減少，但隨著各國檢測量降低，實際確診數可能較統計數字更高。

世衛祕書長譚德塞27日在記者會上說明，新冠死亡數近5周以來持續增加，部分國家住院人數也在上升，強調「疫情遠未結束」。

根據《日本放送協會》報導，日本27日新增20萬9694例確診，打破7月23日的最高紀錄20萬930例，創下疫情爆發以來的新高，累計確診1192萬1934例。另一方面，27日新增129人死亡，累計死亡3萬2207人。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
Fed升息3碼「台灣會跟進」？　專家曝兩大因素
新娘是鐵粉！「超大咖歌手」現身婚禮　台下賓客嚇：像作夢
瘋傳汪小菲、張穎穎「正面牽手照」！　網驚：認愛了？
超兇游泳教練！　網神出IG下課私照激辣
快訊／潘懷宗「今立即解職」　民進黨落選頭遞補北市議員
新婚1年產下1子！　她喊「回娘家一下」消失40年
綠島石朗海域變生物屠宰場！「4座足球場」珊瑚全毀
美獄警放男囚進女子監獄「性侵2小時」！　28女受害

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本一周確診數全球最高！BA.5炸裂「飆近97萬例」　遠超美國

美中熱線28日登場！　傳拜登將告知習近平「裴洛西訪台」一事

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水　可攔截北韓導彈攻擊

俄羅斯就是前車之鑑！美軍警告中國：侵略他國將遭西方制裁

惡獄警收錢故意開門　放男囚進女子監獄「性侵2小時」28女受害

BA.2.75將取代BA.5成主流！　研究曝：傳染力是BA.5的3倍

馬路標線歪炸！特斯拉全自動駕駛挑戰「電流急急棒」　結局超驚人

姊妹花離奇雙亡！逃澳洲求庇護卻詭死家中　1個月沒人發現成腐屍

彭博：裴洛西8月出訪亞洲多國　是否訪台尚未定案

一家五口吃完晚飯「全家離奇昏迷」　爸和16歲兒身亡3人垂死搶救

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

日本一周確診數全球最高！BA.5炸裂「飆近97萬例」　遠超美國

美中熱線28日登場！　傳拜登將告知習近平「裴洛西訪台」一事

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水　可攔截北韓導彈攻擊

俄羅斯就是前車之鑑！美軍警告中國：侵略他國將遭西方制裁

惡獄警收錢故意開門　放男囚進女子監獄「性侵2小時」28女受害

BA.2.75將取代BA.5成主流！　研究曝：傳染力是BA.5的3倍

馬路標線歪炸！特斯拉全自動駕駛挑戰「電流急急棒」　結局超驚人

姊妹花離奇雙亡！逃澳洲求庇護卻詭死家中　1個月沒人發現成腐屍

彭博：裴洛西8月出訪亞洲多國　是否訪台尚未定案

一家五口吃完晚飯「全家離奇昏迷」　爸和16歲兒身亡3人垂死搶救

貨櫃三雄跌約2%、台積電跌1元守住500！　台股翻黑挫29點收在14891

童年陰影！鬼月盤點經典恐怖片　網推爆「這部」：看完不敢吃肉

《禹英禑》第9集收視破15%！虎鯨背鰭下垂身世悲慘　受虐33年殺3人

國中學歷當密醫！幫病患補牙裝假牙　彰化男判刑7月沒收2548萬

Fed再度升息3碼！將衝擊我國經濟　QA一次看

谷歌母公司Alphabet財報出爐！Q2搜尋廣告年增14％　股價漲逾7％

她裝人工關節突「腳軟」倒斑馬線　女警圍三角錐防二度傷害

衛斯布魯克瞧不起湖人新教頭？名嘴：他今年不會開心的

瘋砍女友60刀奪命狡辯「義憤殺人」　家暴男謊言被戳破二審判無期

LIVE／本土BA.5群聚「船廠員工定序出爐」　指揮中心最新說明

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

國際熱門新聞

即／聯準會宣布升息3碼

男被8公尺巨鱷活吞　肚中發現消化碎屍

辣妹網紅擁60萬粉絲　正職是清潔工超自豪

情侶趴牆撩裙衝刺30秒　影集場景激情野戰

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

獄警故意開門　放任男囚性侵28名女受害

Fed升3碼鮑爾安撫市場　美股大漲436點

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

AV女優百萬JJ奶又毀了！巨乳炸裂爆超噁黃漿

日本山口猴亂！捕獲一隻公猴「火速安樂死」

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

影片曝！他橫越賽道「被馬撞飛」　1人1馬喪命

美議員力挺官員憂心　裴洛西計劃訪台反應一次看

女富豪離奇亡　1通電話揭「凶手是丈夫」

更多熱門

相關新聞

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水

南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水

南韓自主研發、生產製造的神盾戰系次世代驅逐艦「正祖大王艦」，於今（28）日上午在蔚山現代重工業正式舉行下水儀式。正祖大王艦為南韓海軍第一艘8200噸級神盾驅逐艦，可搭載探測、追蹤、攔截北韓導彈的最新戰鬥指揮系統，性能比世宗大王級神盾驅逐艦更加優越，由南韓總統尹錫悅夫婦親自出席下水剪綵儀式。

BA.2.75將成主流！傳染力是BA.5的3倍

BA.2.75將成主流！傳染力是BA.5的3倍

「大白」志願者助跑飛踹排隊者 卡民眾身上重摔直接芭比Q了

「大白」志願者助跑飛踹排隊者 卡民眾身上重摔直接芭比Q了

日本再增20萬例創歷史新高！疫情燒進官邸

日本再增20萬例創歷史新高！疫情燒進官邸

金正恩嗆聲100%殲滅南韓！首度點名尹錫悅

金正恩嗆聲100%殲滅南韓！首度點名尹錫悅

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎日本疫情日韓要聞BA.5

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

即／聯準會宣布升息3碼

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面