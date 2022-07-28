CNN關注漢光演習　空軍前副司令受訪曝：台灣應學習烏克蘭

▲ 總統蔡英文登艦視察漢光演習。（圖／總統府提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國軍「漢光38號」實兵演習進入第4天，《美國有線電視新聞網》（CNN）刊文報導，台海情勢日益引發擔憂，使今年漢光演習更具意義。前空軍副司令張延廷則受訪指出，台灣應向烏克蘭學習應對大規模入侵，將戰略重點放在阻止解放軍登陸，防止台灣成為戰區，並提升遠程打擊能力。

CNN於28日以「與中國緊張局勢加劇之際，台灣舉行大規模漢光軍演」為題報導，台灣一年一度的漢光演習自1984年舉辦至今，因中國對台意圖日益引發擔憂，使今年軍演意義更大。俄羅斯入侵烏克蘭提升各界對台海情勢的憂慮，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）考慮訪台的報導也引來北京嚴厲回應。

美國和台灣都警告，北京對台灣的軍事壓力越來越大，一定程度上反映在共機擾台次數上。台灣國防部長邱國正去年10月也曾表示，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，中共目前已有犯台能力，但要付出成本；2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，加上中國拒絕譴責莫斯科，都加劇外界對北京意圖的揣測。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上周更指出，中國一直密切研究俄國侵烏行動，以評估如何及何時侵台。

至於台灣如何在遭遇入侵時做出最佳反應，退役中將張延廷接受CNN訪問指出，台灣需要學習烏克蘭如何應對更大規模的入侵力量，加速發展非對稱作戰能力，認為台灣不應專注於坦克等常規武器，而是應開發並購買新的遠程導彈，戰爭開打時能夠用來打擊中國軍事設施。

張延廷說明，「台灣與烏克蘭不同的是這是一座島，且人口密集，所以一旦戰爭爆發，居民會很難撤離」，因此國軍應將戰略重點放在阻止解放軍登陸，而非冒著在人口密集的城市開戰的風險，向內陸撤退。

他進一步表示，「我們應該將非對稱作戰戰略視為優先，防止台灣成為戰區。我們可以透過緊急提升遠程打擊能力來做到這點，若敵人發動攻擊或試圖穿越台灣海峽，就能打擊敵人的目標，殲滅他們在福建省的軍力」，如此便可盡可能保護平民性命，以及人民過去70年來在這塊土地上努力建設的成果。

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