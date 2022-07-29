嗅覺突喪失要注意！　研究：恐是阿茲海默症初期徵兆

▲研究發現，嗅覺衰退較快的人罹患阿茲海默症或認知障礙的可能性，幾乎是其他人的兩倍。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

嗅覺喪失（Loss of smell）是不少新冠確診者會出現的症狀之一。但美國芝加哥大學研究指出，嗅覺能力急劇下降可能是失智症（dementia）的初期徵兆，而阿茲海默症（Alzheimer）就是較為常見的失智症類型之一。這項新研究28日刊登於期刊《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia）。

綜合野獸日報、太陽報報導，美國研究團隊分析515名高齡者過去20多年的監測數據，這群人在這段期間內反覆進行嗅覺測試，部分的人做了核磁共振掃描，並於研究結束時接受臨床認知診斷。小組成員計算受試者嗅覺下降的速度，把認知能力正常者的數據，與最終被判定有認知障礙或罹患阿茲海默症的人做比較。

結果發現，嗅覺衰退較快的人罹患阿茲海默症或認知障礙的可能性，幾乎是其他人的兩倍，且大腦灰質（gray matter）區域也比較小。

主要研究作者帕西納（Rachel Pacyna）指出，隨著時間推移，嗅覺迅速衰退者，會比緩慢衰退的人或處於正常狀態的人更糟糕，更有可能出現大腦問題，甚至罹患阿茲海默症。

不過研究人員強調，不太可能單靠嗅覺測試來預測阿茲海默症，應該要與影響阿茲海默症等認知疾病的多重因素共同納入考慮，包括遺傳等。但這仍可能成為一個有用的數據，用於偵測年齡層更低的風險族群。