美28年前跟蹤殺人犯遭注射處決！　被害者家屬「替他求情」救不回

▲阿拉巴馬州28日處決一名因謀殺罪入獄的死囚，但事前受害者家屬曾請求不要執行死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州於當地時間28日處決死囚詹姆斯（Joe Nathan James Jr.），他1994年在伯明罕（Birmingham）槍殺26歲前女友荷爾（Faith Hall），服刑近30年後被執行注射死刑。然而，死者的女兒們曾請求饒過詹姆斯一命，阿拉巴馬州當局仍在最後關頭駁回了暫緩執行死刑的申請。

美國CNN報導，阿拉巴馬州檢察長馬歇爾（Steve Marshall）聲明指出，詹姆斯在將近30年前犯下令人髮指的罪行而被處死，他冷血殺害了一位無辜的年輕媽媽荷爾，「正義得到了伸張。」該州懲教部門新聞稿指出，詹姆斯被執行注射死刑，死亡時間是28日晚間9時27分，當天他沒有提出任何特殊要求，沒有探視者，只有和律師進行3次通話。

本周稍早，死者荷爾的女兒特琳（Terrlyn）曾向媒體表示，她們姐妹倆只希望詹姆斯被判無期徒刑並不得假釋，相信若母親還活著也會想要原諒，「我們不認為（處決）是必要的，因為這並不會讓她復活。」荷爾的弟弟赫維提尤斯（Helvetius）也呼籲盼詹姆斯入獄而非死刑，「他已經遭受夠多痛苦，我不認為結束他的生命會讓我們的生活變得更好。」

阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）也發布聲明認同處決作法，「今晚，一個公正合法的判決得到執行，這為阿拉巴馬州與家庭暴力受害者同在，發出了明確無誤的訊息。」艾維的聲明也提到，荷爾是詹姆斯不斷騷擾、嚴重威脅和最終冷血謀殺的受害者。

美國上訴法院對此案的總結文件顯示，1994年8月15日，詹姆斯跟蹤與友人外出的荷爾，並闖進她友人的公寓，朝荷爾連開3槍。詹姆斯1996年首次被陪審團決議判處死刑，其後一度上訴成功，但最終仍在1999年重審時再次被判死。

20多年來，詹姆斯本人當自己的律師，在死囚牢房中向法院郵寄手寫訴訟與上訴文件，《美聯社》報導稱，一名律師27日代表他向美國最高法院提出新的上訴，詹姆斯要求法官暫緩執行死刑，除了指出死者家屬的反對之外，也指稱阿拉巴馬州並未充分通知死囚有選擇替代處決的權利。但在28日正式處決前的大約30分鐘，暫緩執行的請求遭到駁回。

阿拉巴馬州認為，詹姆斯太晚才開始試圖延遲執行死刑，「不應該因為他明顯地想試圖玩弄體制，而獲得報償。」阿拉巴馬州目前有166名死囚，是上一次執行處決是在今年1月，並計劃於9月22日再處決另一名死囚米勒（Alan Eugene Miller）。

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