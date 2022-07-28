築BA.5防火牆！沈政男建議全面開放第4劑　曝1數字成傳播沃土

記者陳俊宏／綜合報導

國內發生首起BA.5家庭群聚，精神科醫師沈政男表示，大眾運輸人流指數比起今年5月下旬已經上升20%，將會給BA.5一個傳播的沃土。他建議，應該全面開放第4劑疫苗施打！衝高所有人的抗體效價，重新對BA.5築起防護牆。

27日新增2萬5521例本土確診，沈政男在臉書說，上周三是2萬6943例，降幅只有5%，顯見下降力道已趨疲軟，接下幾天會不會跌破2萬，有待觀察。

沈政男表示，目前全台染疫440萬人，以每天2萬來算，一個月後約500萬人染疫，比例仍是低於現在的北北基桃，而北北基桃早已陷入平原期，無法繼續下降，因此全台即使沒有BA.5來襲，也不會跌破萬例。

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▼疫苗打好打滿更安心。（圖／高雄市衛生局提供）



沈政男指出，大眾運輸人流指數比起今年5月下旬已經上升20%，將會給BA.5一個傳播的沃土，以現在的染疫率與疫苗覆蓋率，BA.2仍能每天新增2萬多人，而BA.5的傳播力是BA.2的2倍，你說屆時每天將會新增多少？

沈政男認為，此外，3劑疫苗的保護力到了8月中旬就會下降，也是有利於BA.5傳播；還有BA.2染疫者的重複感染，雖然只有20%的機會，也會貢獻10分之1的BA.5案例。

沈政男提到，基於上述原因，實在不能低估BA.5的流行，你看疫苗公司專為BA.5研發疫苗，可見不是一個好對付的亞變種；BA.5專用疫苗何時能夠引進台灣？美國最快說是9月會上市，但也不確定，那麼台灣當然更晚。

▼沈政男建議全面開放接種第4劑。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



沈政男建議，應該全面開放第4劑疫苗施打！衝高所有人的抗體效價，重新對BA.5築起防護牆；台灣不應跟隨美國的第4劑施打標準，因為台灣未染疫人口比例高達6成多，美國只有3成多，天然防護牆的高度並不一樣，台灣應該藉由疫苗，彌補天然防護牆的不足，雖然免疫逃脫程度很高，總是不無小補。

高雄造船廠爆本土BA.5群聚，指標個案是一名50多歲男性，同住2名家人（均小於10歲）也被檢出陽性，27日病毒基因定序出爐，結果都是BA.5，不僅是國內首起BA.5家庭群聚，也是首件兒童感染BA.5病例。高雄市衛生局研判，2孩童發病前都未出門，評估由指標個案自職場感染，回家傳播可能性較高。

指揮中心日前宣布擴大第4劑（第2次追加劑）接種對象，50歲以上民眾都可預約接種，與第三劑間隔同樣需間隔5個月以上。

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼目前開放50歲以上打第4劑。（圖／指揮中心提供）

