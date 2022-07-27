秋冬迎「流感+新冠」雙重夾擊！　專家警告：南半球就是前車之鑑

▲澳洲4月底進入冬季後，疫情出現反彈。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本傳染病學會27日發出警告，季節性流感在秋冬之際將會大幅流行，建議高齡者、兒童以及患有宿疾的民眾應該施打流感疫苗。該協會指出，澳洲在4月下旬起開始，疫情突然出現上升趨勢，因此日本也可能在秋冬時發生新冠疫情與流感同時大流行的情況。

根據《每日新聞》報導，日本傳染病學會表示，可以透過南半球的疫情狀況預測北半球未來的疫情發展，而澳洲4月下旬開始疫情出現上升趨勢，因此也可以預測，日本陸續開放國境後，國外入境人士與國內民眾的接觸機會增加，秋天與冬天之時就有可能發生類似澳洲的新冠疫情反彈情形。

該學會指出，日本國內自從2020年2月爆發新冠疫情後，流感就未曾發生過大規模感染，因此在這2年內，針對流行性感冒的集體免疫力恐已大幅下降，一旦流感病毒擴散，就有造成大規模疫情的危險，尤其是在兒童族群中。

有專家認為，A型H3N2流行性感冒將成為今年秋冬的主流流感，如果H3N2真的成為主流病毒，由於死亡率與住院率偏高，因此需要特別警戒。

日本傳染病學會呼籲，65歲以上高齡者、5歲以下兒童以及患有宿疾的民眾應該接種流感疫苗，並且保持勤洗手、戴口罩等防疫措施。

另一方面，日本全國27日新增20萬3108例確診，時隔4日再度創下歷史新高。

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