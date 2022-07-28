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拜登2採陰性「結束隔離」返回崗位　全國演說證實：感覺很好！

▲▼拜登解除隔離發表全國演說表示，「感覺很好」。（圖／路透）

▲拜登解除隔離發表全國演說表示，「感覺很好」。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登在當地時間27日，已經2次採檢陰性結束隔離，並且在玫瑰園（White House Rose Garden）發表全國演說表示，現在感覺很好，能夠順利治療都歸功於疫苗、追加劑、Paxlovid 抗病毒藥物。今年79歲的拜登，感染新冠肺炎屬於重症高風險族群。

根據CNN報導，白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）在備忘錄中指出，「昨天傍晚（26日）和今天（27日）早上，他（拜登）的抗原檢測都驗出SARS-CoV-2病毒陰性反應」。

▲▼拜登解除隔離發表全國演說表示，「感覺很好」。（圖／路透）

▲拜登宣傳所有的抗擊病毒工具都很安全方便，而且免費適用於每一個美國人。（圖／路透）

拜登演說表示，「我毫無畏懼地度過了難關，由於這些必需品和救生工具，我感到只感到輕微的不適症狀，而且我想提醒大家，這些都是免費的，它們很方便、很安全，還可以讓你工作」。

CNN指出，拜登藉這個機會，宣傳他的政府對這個流行病的反應，強調他所使用的抗擊病毒工具，也適用於每一個美國人，相較之下，前總統川普2020年10月確診之後，才批准使用疫苗，而且當時接受的還是一般民眾所無法獲得的實驗性治療。

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