桃園+2680　7／29開設26處社區接種站供3萬人次接種

▲桃園市27日新增2,680例本土個案，市府規劃7月29日全天開設社區接種站，預計可提供3萬人次接種量能。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心今（27）日公布桃園市新增2,680例本土確診個案，衛生局長王文彥指出，相較於昨（26）日的2,211例，桃園個案數單日上升21.21%；此外，面臨新冠病毒BA.4和BA.5變異株威脅，市府規劃從7月29日全天開設26處社區接種站，提供莫德納、Novavax疫苗接種服務，預計可提供3萬人次接種量能，籲請符合資格者踴躍接種。

王文彥表示，桃園市今天新增2,680例本土確診個案，其中65歲以上個案占6.86%、18歲以下個案占20.75%。全國今日則新增2萬5,521例，較於昨日的2萬4,790例，約上升2.95%，整體疫情持平緩降。

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▲桃園市政府規劃7月29日全天開設社區接種站，包括6歲以上兒童、尚未完成前3劑接種的民眾與符合第4劑接種資格對象踴躍接種。

王文彥說，面臨新冠病毒BA.4和BA.5變異株威脅，施打疫苗仍屬最有效防治方法，市府規劃從7月29日全天開設26處社區接種站，提供莫德納、Novavax疫苗接種服務，預計可提供3萬人次接種量能；除長者之外，包括6歲以上兒童、尚未完成前3劑接種的民眾，符合第4劑接種資格對象，皆可前往社區接種站施打。

王文彥也提醒，中央已宣布「65歲以上長者接種任一劑COVID-19疫苗提供衛教品」政策將在7月31日截止，桃園市加碼贈送的200元超商禮券與桃園好米政策將同步停止，鼓勵長者把握機會在7月底前完成疫苗接種。

此外，市府規劃7月30日在29所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，預計可服務1萬4,500名嬰幼兒，呼籲家長陪同嬰幼兒踴躍前往接種，以提高孩童保護力，避免確診後重症威脅。

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