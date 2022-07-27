　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林+591 !嬰幼兒到底該不該接種疫苗　衛生局這樣建議

▲雲林縣本土確診個案今日＋５９１例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋591例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（27）日新增591例本土確診個案，分別為分別為斗六123例，虎尾75例，斗南48例，西螺35例，北港45例，麥寮、台西29例，東勢23例，四湖、莿桐21例，土庫、古坑19例，林內、崙背、大埤15例，水林、元長14例，二崙13例，褒忠12例，口湖6例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增591例確診個案中，年齡分布在未滿1-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有565人、確診者居家照護在管中有3003人。滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗開打以來已981人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣本土確診個案今日＋５９１例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計254確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共82927例，其中累計254例為死亡，今日新增1例死亡確診個案，為40多歲男性，於7/22死亡，有糖尿病等慢性病史，已接種2劑COVID-19疫苗，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣衛生局說明，學齡前的嬰幼兒接種COVID-19疫苗，讓許多鄉親感到猶豫，擔心科學研究中尚未出現的嚴重副作用，而考慮到底要不要讓孩子接種，中央流行疫情指揮中心曾提醒，9月進入秋冬季節之後，預期可能會再有一波疫情高峰。考量台灣兒童感染後發生腦炎的機率，而且也出現了MIS-C的案例，建議家長帶滿6個月至5歲（未滿6歲）幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以儘速獲得保護力。

至於確診過的幼兒，目前的建議是確診後3個月內不需要接種疫苗。

▲雲林縣本土確診個案今日＋５９１例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共82927例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►熱暈了！雲林騎士慢速追撞商旅車　「倒地定格」嚇壞路人

►雲林婦出門加油迷航...逆向上61線快速路！警驚險攔截

►隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

►空襲警報！雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

►「殺人虎頭蜂」現身！體積大5倍瘋狂獵殺　45萬小蜜蜂慘死

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
快訊／台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正
正妹主播爆開房間2hrs！　不滿被指「肉食」發聲了
史詩級崩盤要來了！傳奇投資者警告：許多股票將暴跌70~90%
快訊／桃園議員參選人服務處外「驚傳槍響」　保時捷遭開6槍
狂拍200張！網紅女友「嫌拍照技術差」直接分手　他轟：奶大心
林智堅要求蘇宏達迴避！遭台大駁回「原因曝光」
少女看完《人肉農場》！要男大生讓她體驗灌精　完事反告性侵
LINE對話曝！余正煌「真拷貝」3字爆暗黑玄機　網一看懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林智堅要求蘇宏達迴避　台大審定會投票表決駁回「原因曝光」

勞資5度協商破局！工會醞釀罷工停駛　台鐵沒放棄要再協商

雲林+591 !嬰幼兒到底該不該接種疫苗　衛生局這樣建議

狂拍200張！網紅女友「嫌拍照技術差」直接分手　他怒轟：奶大心醜

交往5年不能和女友過夜！32歲男嘆：她父親深夜會奪命連環call

颱風「桑達」即將生成！北移推進低壓帶襲台　這天起全台迎雨彈

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

林智堅要求蘇宏達迴避　台大審定會投票表決駁回「原因曝光」

勞資5度協商破局！工會醞釀罷工停駛　台鐵沒放棄要再協商

雲林+591 !嬰幼兒到底該不該接種疫苗　衛生局這樣建議

狂拍200張！網紅女友「嫌拍照技術差」直接分手　他怒轟：奶大心醜

交往5年不能和女友過夜！32歲男嘆：她父親深夜會奪命連環call

颱風「桑達」即將生成！北移推進低壓帶襲台　這天起全台迎雨彈

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！2幼童發燒嘔吐　感染源在這

50元以下泡麵王者是誰？網推「這2款」混著吃：撐到爆

台鐵中秋國慶選舉日停駛危機再起　工會「不加班、罷工」連環出拳

隱藏版水庫！濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

台經院新任董事長出爐　吳中書博士接任再創新局

團隊打擊低迷不怪陳傑憲　餅總等8月份「兩張二」回歸

台大駁回蘇宏達迴避案　林智堅將提覆決：確保程序正義

美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

陳時中轉戰北市換形象　蔡壁如：一下從油膩老頭變成魅力熟男

台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正義

防歧視再度上演　紐約籲世衛重新命名猴痘

酸柯文哲「沒有擔當」　陳時中自豪擁有魄力和能力

林智堅競辦控藍營「伸政治髒手」！李明璇傻眼：國民黨抄你論文？

捲入促轉條例修法詐騙案　前立委張碩文主動赴調查局說明

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

顧客退單店家吞　foodpanda回應解讀有誤

十大「不賺錢」醫院排名出爐　4家新開張

他加油驚見「小綠綠」　加油員揭真相

獨／情侶天天床戰！他「射出一坨血」急求診

星巴克杯子賣1400元太貴！鐵粉曝1原因必買

冷氣25度開整晚被罵奢侈！網勸按1鈕

桑達將生成！直接侵台機率曝　這天起雨最多

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

蔡阿嘎參戰！「14秒地獄片」酸爆新竹球場

新竹球場「天堂路」害慘林哲瑄！內行：草皮一堆問題

更多熱門

相關新聞

台16線即日起周六禁行砂石車

台16線即日起周六禁行砂石車

為配合水利署第四河川局及縣府辦理之河川疏濬作業，提高疏濬效率，南投縣政府於110年11月底開放台16線每週六通行砂石車；但有鑑於近期因疫情趨緩、遊客大幅增加，假日各旅遊景點復現交通壅塞情形，縣府決定即日起周六停止台16線開放砂石車通行，警察局等相關單位將持續加強取締違規砂石車，確保縣民及遊客用路安全。

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！　感染源在這

本土BA.5殺進高雄「首起家庭群聚」！　感染源在這

濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

濁水溪林內地下水補注池　蓄水面積達20公頃

桃園7/29開設26處社區接種站　供3萬人次接種

桃園7/29開設26處社區接種站　供3萬人次接種

台東+280！衛生局籲儘快施打完整疫苗

台東+280！衛生局籲儘快施打完整疫苗

關鍵字：

幼兒莫德納疫苗雲林台灣防疫疫情

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

女團Pikacream5天解散？

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面