雲林+591 !嬰幼兒到底該不該接種疫苗　衛生局這樣建議

▲雲林縣本土確診個案今日＋591例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（27）日新增591例本土確診個案，分別為分別為斗六123例，虎尾75例，斗南48例，西螺35例，北港45例，麥寮、台西29例，東勢23例，四湖、莿桐21例，土庫、古坑19例，林內、崙背、大埤15例，水林、元長14例，二崙13例，褒忠12例，口湖6例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增591例確診個案中，年齡分布在未滿1-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有565人、確診者居家照護在管中有3003人。滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗開打以來已981人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣累計254確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共82927例，其中累計254例為死亡，今日新增1例死亡確診個案，為40多歲男性，於7/22死亡，有糖尿病等慢性病史，已接種2劑COVID-19疫苗，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣衛生局說明，學齡前的嬰幼兒接種COVID-19疫苗，讓許多鄉親感到猶豫，擔心科學研究中尚未出現的嚴重副作用，而考慮到底要不要讓孩子接種，中央流行疫情指揮中心曾提醒，9月進入秋冬季節之後，預期可能會再有一波疫情高峰。考量台灣兒童感染後發生腦炎的機率，而且也出現了MIS-C的案例，建議家長帶滿6個月至5歲（未滿6歲）幼童接種莫德納 COVID-19疫苗，以儘速獲得保護力。

至於確診過的幼兒，目前的建議是確診後3個月內不需要接種疫苗。

▲111年度統計本土累計確診數共82927例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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