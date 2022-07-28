菲律賓7.0強震升至5死逾100傷！　混凝土塊砸車、建築倒塌解體

▲菲律賓強震釀逾100傷，建築毀損情況嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕、詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓北部27日上午發生強震，規模已下修至7.0，但死亡人數持續攀升，目前已知至少5死，另有逾100人受傷，地震搖晃之強烈連首都馬尼拉也有感。大量建築崩垮倒塌，路邊還懸著許多結構遭破壞，已搖搖欲墜的高危建築，多區域也停電。

粽店報導，規模7.0的地震發生在呂宋島阿布拉省（Abra），為深度僅10公里的淺層地震，事發後地鐵暫停運行，參議院大樓也緊急疏散，以防還有其他餘震。

▲▼巨石砸車、建築物毀損嚴重。（圖／路透）

當地地震測報單位指出，主震發生後至今已記錄到200多起餘震，58處區域發生土石流情況，目前所知至少173棟建築物毀損，掉落的混凝土塊更砸毀多輛車輛。

阿布拉省稍早已傳出死亡消息，一名村民在家中被掉落的水泥板砸中身亡，另有25人受傷。當地有建築物被震到當場「腰斬」傾斜，一間醫院因地震導致建築部分倒塌，牆面破大洞，緊急啟動疏散機制，所幸並未造成傷亡。不過這並非特例，這起地震已讓菲律賓多棟建築物毀損。

在相鄰的南伊羅戈省，城鎮巴納約約（Banayoyo）一棟房屋被震垮，以45度傾斜倒在路邊，可見建築物結構已分離解體，欄杆歪斜、窗戶毀損，牆面出現明顯裂痕。該省首府、被列為世界文化遺產的美岸（Vigan）也傳出災情，街道散佈大大小小的石塊。