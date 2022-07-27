39歲女富豪離奇亡　1通電話揭「凶手是丈夫」殺妻狠奪7千萬資產

▲泰國女富豪巴拉薇的死，讓友人起了疑心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國39歲女富豪巴拉薇（Parawee）離奇過世，48歲丈夫宣稱她是輕生，但又說她服用過量減肥藥以及吸食過多大麻，這讓巴拉薇友人對她的死起了疑心，因為友人3天前才接到巴拉薇的電話，稱丈夫威脅殺了她。經警方追查才發現，原來是她的丈夫預謀殺人，為的是掠奪她7000萬泰銖資產。

泰媒Thaiger於26日報導，巴拉薇（Parawee）是泰國化妝品公司「Suay Dee Centre」的老闆，公司市值超過7000萬泰銖（約新台幣6129萬元），是佛統府最有錢的人之一。不過上個月，巴拉薇被48歲丈夫素信（Suchin Maimongkon）帶到醫院，素信宣稱，巴拉薇企圖在家中上吊輕生，而巴拉薇最終因傷勢過重，在醫院過世。

素信把巴拉薇遺體送往寺廟，準備葬禮相關事宜。然而他卻不讓親屬們看素信的遺體，還說她是因為服用過量減肥藥以及吸食過量大麻，才會丟命。

對於巴拉薇的過世，女性友人雅納南（Yananan Kaewpimon）起了疑心，要求警方介入調查，全因為巴拉薇生前的一通電話。雅納南向警方透露，巴拉薇死前約3至4天曾致電告知被家暴的事情，且丈夫素信還威脅要殺了她，「巴拉薇說，如果出事情的話，就直接報警」。

泰國警方7月18日來到寺廟，敦促家屬停止葬禮儀式，並把巴拉薇遺體轉送醫院驗屍；同日，素信因涉嫌謀殺等罪名被逮捕，關押在監獄內。驗屍報告7月21日出爐，結果與素信的說法相矛盾，所有證據全指向素信謀殺巴拉薇，但素信並沒有認罪。

警方指出，男子犯案動機是接管巴拉薇的生意與龐大資產，且為預謀犯案，並非一時衝動才殺人。目前會針對巴拉薇公司進行更深入的調查，確認是否有其他人參與其中。警方進一步指出，這名男子使用的名字「素信」為假名，當初是利用假身分非法入境滯留泰國，真實名字為「Guang Chan」。至於當初如何進入泰國仍在調查中。