菲律賓規模7.1強震　台南市特種搜救隊動員整備救援

▲菲律賓發生芮氏規格7.1大地震，地震深度為10公里，市長黃偉哲指示台南市消防局特種搜救隊整備，隨時動員支援菲律賓震災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



菲律賓於2022年7月27日發生芮氏規格7.1大地震，地震深度為10公里，震央位於多洛雷斯東南東方約11公里處，造成當地許多建築物倒塌、馬路爆裂、地鐵停駛…等，目前尚未知造成多少人數傷亡及建築物倒塌數量，台南市長黃偉哲指示台南市消防局特種搜救隊整備，隨時動員支援菲律賓震災。

市長黃偉哲表示，台南市特種搜救隊除平時救災救援任務，對於國際地震災害發生時，應能盡一份力量，當接到菲律賓大地震消息時，即刻指示消防局掌握特種搜救隊人員及裝備，且要隨時監控災情及國際間救援請求，並接受內政部消防署執行國際人道救援任務之派遣。

消防局局長李明峯表示，台南市特種搜救隊近年來陸續曾參與日本311大地震、台南、花蓮震災，救災經驗豐富，消防局特種搜救隊已動員整備特搜救器材待命，整備包括各式生命探測搜索器材、影音探測器、聲納探測器、雷達生命探測器及搜救犬，以及相關搶救、破壞裝備，執行人道救援任務，將隨時監示地震災情狀況，並指示特種搜救隊同仁要有隨時動員救災之心理準備。