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分割請求8年！守護東台灣46年　「鼎東客運」8月1日正式分家

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／鼎東客運）

▲鼎東客運守護東台灣交通46年。（圖／翻攝自Facebook／鼎東客運）

實習記者李鎮宇／綜合報導

東部居民耳熟能詳的客運巨頭「鼎東客運」，將於8月1日正式分家，分別變成山線的「東台灣客運」，以及海線的「興東客運」。鼎東客運已有46年的歷史，到現在經過了三代的傳承，是許多台東人的重要記憶。此外，當日也會舉行老照片徵集活動，共同懷念著陪伴民眾成長的回憶。

鼎東客運的雛型可追溯至1969年，由創辦人施水波成立的「安榮客運」，主要負責東部山線的交通，初期服務地區為成功和玉里。到了第二代的施孟宏接手（1974年）後，和蔡柄輝家族管理的海線「興東客運」，因為營運路線而衝突不斷。當時的台灣省政府交通處提出要求，在1976 年兩家公司被迫合併，即變成了大家熟悉的「鼎東客運」。取名「鼎東」的意義為「鼎足東台灣」，陪伴民眾的日常生活。

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就在合併不久後，雙方就因經營理念不合，決定分成與以往相同的山線和海線，獨立經營管理各自區域，就這樣營運了近50年至今。但是兩方彼此沒有監督權利，股權也各占公司的一半，又得承擔彼此責任，從車輛、票務、後勤系統，到總站的位置，甚至是車身的塗裝，這些項目都不一樣，給經營的情況增加不少風險，因此分家的聲音未曾中斷過。

終於在2014年，由山線負責人施孟宏首次提出分家請求，不幸的是他在遞交申請後就過世了，其遺志便由兒子（第三代負責人）與妻子繼承，經歷了8年的審核與3次申請，在今年得到交通部公路總局批准，最後將於8月1日正式分家。分割的方式一如既往地獨立了山線及海線，山線改名成「東台灣客運」，海線則更為原名「興東客運」。

守護東台灣交通的「鼎東客運」，承載著許多人童年的回憶，陪伴他們的生活與成長，它經過三代的努力與傳承，才成為我們現在所見。鼎東客運感謝民眾一直以來的搭乘與支持，這其中的故事將透過網路小編與大家分享，紀念一起度過的歲月，前往美好的未來。

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