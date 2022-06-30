疫後犒賞！花東縱谷3條多元自行車路線　暑假安心遊搶先體驗

▲花東縱谷3條多元自行車路線，騎訪山海美景，在成片稻浪中走探訪縱谷小鎮風光，均非常適合疫後旅遊。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處以「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，藉由深度漫旅的特色，結合當地自然、人文、景觀與遊憩資源，推動花東縱谷轄內3條多元自行車路線，29日在國立台灣博物館南門園區小白宮展演廳舉辦「2022徐行縱谷自行車旅遊推廣記者會」。

交通部觀光局主任秘書林佩君出席記者會時特別提到，對於縱管處推出「徐行縱谷」自行車新品牌遊程，包含「太魯閣峽谷單車Ｘ洄瀾漫波」、「森林療育Ｘ走入黑熊國」、「稻米文化Ｘ池上田園風光」，讓旅客以自行車騎訪太魯閣峽谷欣賞山海美景；以療育及自然生態跟著布農族人走入有熊國度瓦拉米步道；或是騎乘在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮，均非常適合疫後旅遊，林佩君表示在看完影片後，自己都想到花東旅遊，也歡迎大家一起參與。

行政院東部聯合辦公室執行長洪宗楷也表示，花東觀光資源豐富，北從太魯閣，南至台東，都有精彩的旅遊內涵，值得大家一遊再遊。台東縣池上鄉長張堯城則邀請民眾，一定要來參加徐行縱谷遊程，並搭配台東的熱氣球，來到花東就像出國，歡迎大家到訪。

記者會現場也特別邀請曾經參與徐行縱谷品牌踩線活動的3位旅遊達人，包含花蓮在地達人「野旅行」吳東峻，知名旅遊達人及意見領袖「工頭堅」，以及Line旅遊合作的部落客「蓉海小伊亞・牽手旅行露營趣」前來分享旅途的騎行體驗。

現場也展示遊程中所使用的「電動輔助自行車」（以下簡稱電輔車），透過人力為主、電力為輔的騎乘方式，讓旅途可以騎得更遠、更輕鬆。

郭振陵處長表示，6月30日起3條自行車旅遊產品將會正式於趣吧旅行社上架銷售，同時提供首波的促銷活動給搶先體驗的民眾，第1波「暑假安心遊」促銷活動期間為6月30日至7月31日止，將提供4人同行，團費折扣1000元的優惠，限量290組，額滿為止。自由行的旅客則可參加「玩騎認證」活動，玩騎花東縱谷任一條多元自行車路線軌跡，就有機會至指定地點兌換限量好禮！

縱管處期許未來能透過自行車徐行的速度，以及自行車/電輔車的輔助，讓旅客更輕鬆、更深度的走訪，並看見花東縱谷豐富的人文風景。

活動詳情請至徐行縱谷自行車旅遊產品主題頁面或縱管處官網查詢：

◆ 徐行縱谷自行車旅遊產品主題頁 https://www.tripbaa.com/theme/hualien-riding/

◆ 縱管處官網 https://www.erv-nsa.gov.tw/