8月起大車上國道滿4歲要繫安全帶　勸導期曝！這月起最高罰4500元

▲下周一起，4歲以上乘客搭客運或遊覽車上國道、快速公路需強制繫安全帶。（圖／記者張凱喨攝）

記者李姿慧／台北報導

4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運在國道或是快速道路上，8月1日下周一起須強制繫安全帶，初期將有4個月勸導期，未依規定繫安全帶者，12月1日起將正式開罰乘客3000到4500元，駕駛若沒有告知則將重罰6000元。

配合立法院110年11月30日三讀修正《道路交通管理處罰條》，明定4歲以上乘客搭乘大客車須繫安全帶，違反規定可處3千到6千元。交通部6月22預告修正相關子法和裁罰基準，訂定4歲以上乘客搭乘大客車等上高速公路或快速公路未繫安全帶，可開罰乘客3000到4500元，另駕駛人未善盡告知責任，加重2倍罰款至6千元，駕駛若有告知則可免責。

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行政院上周核定相關新制8月1日起上路，下周一起，4歲以上旅客搭乘遊覽車或客運上國道、快速公路，須強制繫安全帶，初期將有4個月勸導期不罰，12月1日起將正式開罰，4歲以上乘客若未依規定繫安全帶，則可罰3000到4500元，駕駛未告知提醒乘客則重罰6千元。

此外，若遊覽車或客運行駛一般公路或地方道路，大客車駕駛人自身沒有繫安全帶，罰款將從1500元提高至2000元。