機不可失！重機車隊遊花東賞美景　警邀休息宣導安全駕駛

▲豐濱分駐所利用重機車隊停駐休息時宣導「不超速、不逼車、不無照」安全駕駛。（圖／鳳林警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

一群來自新北的終極車隊於日前正午剛過，行至鳳林警分局豐濱分駐所前停駐休憩，員警特別利用機會，向大型重機車隊騎士宣導111年四季交安專案第三季主題「安全駕駛」，宣導「不超速、不逼車、不無照」的安全駕駛規範等交通安全觀念。

警所表示，重機車隊為一睹花蓮優美的山海走廊，特地從新北市出發，沿台11線一路往南欣賞海天一色的美景，途經花蓮縣豐濱鄉豐濱村，於豐濱分駐所前稍作停駐休息及補給，豐濱所長楊思恆及警員洪鳴聰見氣候炎熱，遂主動邀請車隊騎士們至該所騎樓下休息，並向車隊騎士宣導「不超速、不逼車、不無照」的安全駕駛觀念及勿酒後駕車，讓大重機騎士們深刻體認，唯有正確的安全及防禦駕駛觀念，才能快樂出遊、平安返家，於合照留念同時大喊「遵守交通安全規則、我驕傲」。

鳳林分局長簡龍宏表示，交通安全為警察工作主軸之一，豐濱分駐所同仁能於服務之際，持續向民眾宣導安全及防禦駕駛觀念，值得肯定，優質服務態度，使遠方的賓客感受在地好警心。同時呼籲民眾本年度第三季執法重點為超速、惡意逼車及無照駕駛等項目取締工作，警方將持續嚴正執法，遏止心存僥倖的駕駛人危害他人行的安全，警民一起守護用路安全，才能更有效預防交通事故的發生。