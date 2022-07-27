2024掛「無黨籍」選總統？　侯友宜：做好本分才最重要

記者崔至雲／新北報導

九合一大選年底登場，台北市長柯文哲表示，新北市長侯友宜2024可能掛無黨籍參選。對此，侯友宜則回應，他現在是新北市市長，一起跟市民打拼，把自己的本分做好，才是現在最重要的事情。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

柯文哲日前接受網路節目《鄉民好瀚》專訪，談到2024年總統大選可能人選，他認為，包括副總統賴清德、前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等人都有可能參選。甚至預測侯友宜有可能脫黨，以無黨籍身份參選。

台北市長柯文哲8年任期將屆滿，並已多次表達想參選2024總統大選的意願，受到外界高度關注。面對國民黨2024總統大選可能的競爭對手，柯文哲認為，他想不到沒有國民黨的新北市長侯友宜是什麼樣子，侯友宜可能會無黨參選，而國民黨如果2022六都過半，主席朱立倫就百分之百會參選。

侯友宜今（27）日出席市政會議後接受媒體訪問，對於柯文哲的言論，他回應，他現在是新北市市長，最重要的就是要把握每一天把市政做好，新北市民在乎市長有沒有把市政做好。

侯友宜提到，這段時間市政行程排得非常的多，都是跟第一線的里長、市民不斷的接觸，了解這三年多來，還有哪些沒有做好的，努力的把它做好，像是昨天的市政行程就在林口、泰山，未來也會在板橋、新莊等地，一起跟市民打拼，希望把自己的本分做好，才是現在最重要的事情。

