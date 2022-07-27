綠批侯市府「姊妹市有幾個都說不清」！　新北嗆：先革新競選手段

▲2022年4月21日姊妹市在ING新北國際永續論壇上支持新北。（圖／新北市府提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市議員張志豪今（27）日中午質疑，他搜尋市府公布的「姊妹市及友好城市」只有10個，與新北市所說的49個數量不符，要求新北市長侯友宜說明清楚。對此，新北市府回應，林佳龍競選團隊屢屢未，呼籲有心人士，在想翻新新北市之前，先革新競選手段。

張志豪指出，新北市僅締結10個姐妹市，在六都中吊車尾，直言侯友宜若沒有能力接軌國際，就換林佳龍來。還質疑市府網站公佈的姐妹是數量僅10個，與侯友宜所公佈的49座城市數量不同。要求侯友宜應該要說清楚。

對此，新北市政府副發言人張劭斌表示，林佳龍競選團隊屢屢未盡查證，就刻意扭曲事實、斷章取義，抹煞基層同仁的努力。呼籲有心人士，在想翻新新北市之前，先革新競選手段，別讓自己口中的黑布掩蓋住自己的心。





▲六都姐妹市及友好城市數量(2022年7月)。（圖／新北市府提供）

新北秘書處處長饒慶鈺也回應，新北市姊妹市及友好城市共49個，包括10個市府官網所介紹的市級姊妹市，以及各區公所締結的39個姊妹市及友好城市。新北市與國際交朋友，重視實質交流並建立長遠的合作夥伴關係，因此不論市級還是區級都是新北最重要的夥伴。

饒慶鈺說，新北市姊妹市及友好城市分布區域包含美洲、歐洲、非洲及亞洲太平洋地區，這49個國際夥伴歷來與新北市有良好互動情誼，疫情期間亦不受影響，持續與國際社會交流往來，例如2019年1月15日，新北姊妹市日本美濱町長山口智太郎率團拜訪石門區公所；2021年8月30日新北平溪區與日本福岡縣田川市線上簽署友好交流意向書；2022年4月21日姊妹市在ING新北國際永續論壇上支持新北的姊妹市及友好城市包括美國辛辛那提市、庫比蒂諾市、美國加州阿罕布拉市、佛州邁阿密戴德郡及德國史坦堡縣等。

▲2021年8月30日新北平溪區與日本福岡縣田川市線上簽署友好交流意向書。（圖／新北市府提供）

饒慶鈺表示，新北市有能力做事，並為國際社會做出貢獻，疫情期間2020年4月本市向新北廠商採購隔離衣、面罩、布口罩，緊急寄送姊妹市美國辛辛那提市、德國史坦堡縣及疫情嚴重的紐約市、舊金山市，2021年7月美國國會台灣連線的共和主席暨美國聯邦眾議員夏波(Rep. Steve Chabot)特別致信感謝新北捐助其選區辛辛那提市。

