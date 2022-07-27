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社會 社會焦點 保障人權

台北地院啟用國民法官專用法庭　2美女法官盛裝合影

記者黃哲民／台北報導

國民法官新制將於明年（2023年）元旦起上路，全國各地院受限於經費與空間，均從現有法庭挑選設置專用法庭，台北地院得天獨厚，在院本部外的長沙街寶慶院區內，利用婦聯總會舊址「孺慕堂」闢建2間國民法官法庭，今揭牌啟用，北院院長黃國忠表示法庭的設計彰顯莊嚴同時便民，期待新制實施後，能更加提升司法公信力，他並充滿自信表示：「台北地院，已經準備好了！」

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼台北地院因應國民法官新制即將上路，闢建國民法官法庭，今（27日）揭牌啟用。（圖／記者黃哲民攝）

今天包括司法院、最高檢察署等院檢高層官員，以及全國律師聯合會理事長陳彥希等人到場觀禮，北院美女法官歐陽儀與趙書郁盛裝出席，並在「國民法官」的字牌旁合照，2人的倩影在陽光下格外明亮，在場媒體頓時歪樓包圍狂拍，趙書郁見狀笑問眾人：「你們在幹嘛！」

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院美女法官歐陽儀（左）、趙書郁（右）今出席國民法官法庭揭牌啟用儀式，與國民法官字牌合照。（圖／記者黃哲民攝）

位於長沙街的婦聯總會舊址，就在最高法院對面，佔地約4000坪，婦聯總會2006年初搬遷至林森南路後，經時任北院院長林錦芳爭取，國有財產局將現地移撥給司法院使用，最後成為北院寶慶院區，主要做為辦公廳舍，院區裡的至德堂已被列為市定古蹟保存，但孺慕堂可施工裝潢。

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭使用婦聯總會舊址「孺慕堂」改建。（圖／記者黃哲民攝）

北院得以在院本部已經擁擠不敷使用的空間外，利用孺慕堂1、2樓各改建1間國民法官法庭，今揭牌啟用，黃國忠今在啟用典禮中，特別感謝司法院與高院的經費支持，得以建構符合新制度所需的法庭，空間設計也彰顯法庭的莊嚴，並兼顧便民、親民。

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭天花板設計巨型圓燈。（圖／記者黃哲民攝）

黃國忠強調，近日司法院公布民調，有80%的受訪者越來越相信司法，他期待新制實施後，累積多次模擬法庭的經驗、無縫接軌，能更加提升司法公信力，他並充滿自信表示：「台北地院，已經準備好了！」

▲▼國民法官法庭揭牌。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台北地院國民法官法庭內部正面，司法院刑事廳長彭幸鳴解說，4位備位國民法官坐在第一排，用意是充分參與。（圖／記者陳煥丞攝）

司法院副秘書長周占春肯定北院籌備新制與專用法庭的成果，他表示訴訟制度的變革，不只挑戰法院，也挑戰檢察官、辯護人，當然也會挑戰國民，需要大家共同參與，國民法官制度的目的，是促進國民更了解、更信賴法院。

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭法台標示的國民法官座位。（圖／記者黃哲民攝）

曾任調查局長的最高檢察署主任檢察官呂文忠，今代表檢察總長邢泰釗到場致意，他跟黃國忠是司訓所第24期同學，他說前一次共同遇到的重大司法改革，是2003年實施改良式當事人進行主義，今天再次見證國民法官新制，跟當年一樣，要克服人力、物力與教育訓練等問題，院檢一定可以合作順利推動，他還笑問同學啟用法庭有如入厝，「入厝不是要搓湯圓？」

▲▼台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內外景觀，美女法官歐陽儀（綠衣）與趙書郁（黑短裙）盛裝出席合照。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院國民法官法庭揭牌啟用，專用法庭內部景觀。（圖／記者黃哲民攝）

陳彥希表示參觀過韓國、日本、英國等地的法院跟法庭，他認為北院打造的國民法官法庭，不論設備、色調，已在世界名列前茅，他特別抬頭指著法庭天花板中央巨型的圓燈，覺得這個設計給人一個溫暖的感覺。

陳彥希說，《國民法官法》是《刑事訴訟法》施行以來，最重要的一個特別法，所表彰最重要的精神，是讓民意進入司法的決定，是非常大的進步，他強調「台灣直到今天這一刻，才讓國民走入司法權的領域，共同做司法的決定，是很重要的里程碑」，他很榮幸見證這偉大時刻，律師界也已加強進修。要在新制施行前，把該準備的、該知道的知識，都把它準備好。

據悉，北院國民法官法庭同時設置法官、檢察官與律師各自的休息室、評議室等空間，後續將再增設在押被告候審室等空間。

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