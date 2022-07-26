日本年年都有死囚伏法！　內閣副官房長：廢死是不適當的

▲日本秋葉原隨機殺人事件造成7人死亡、8人輕重傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本秋葉原隨機殺人事件兇手加藤智大26日伏法，這也是首相岸田文雄上任以來，執行的第二次死刑。從統計數字來看，日本幾乎每年都會執行死刑，日本內閣官房長副長官磯崎仁彥表示，有鑒於兇惡的犯罪事件仍不斷發生，廢除死刑並不合適。

現年39歲的加藤智大2008年6月8日駕駛卡車衝進東京秋葉原鬧區，撞死3人、傷害2人，接著持匕首殺害4人，並造成7人死亡、10人輕重傷。加藤一、二審皆被判死刑，但他主張死刑過重，提出上訴，最高法院2015年2月駁回上訴，判決死刑定讞。

法務大臣古川禎久26日上午在記者會中表示，他在22日就已簽署執行命令，「這對因突如其來的暴行而失去生命的被害者與遺屬來說，都是非常遺憾的事件，經過充分的審理，最終確定了死刑判決，作為法務大臣，經過慎重的考慮，下達了執行死刑的命令。」

▲日本2008年發生秋葉原隨機殺人事件，案發後民眾到現場哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



磯崎仁彥指出，內閣認為古川做出了恰當的判斷，至於死刑的存廢問題，他也表示，「應該充分考慮國民輿論、慎重考慮，而國民輿論大多數認為，面對極其惡劣、兇惡的反罪，死刑也是不得已而為之，有鑒於兇惡犯罪層出不窮，對犯下嚴重罪行的人判處死刑也是不得已的，所以廢除死刑並不合適。」

根據NHK報導，日本法務省統計，扣除此次執行後，全國拘留所關押的死刑犯人數尚有106人，其中有61名死囚正聲請再審或重審。從統計數字來看，日本幾乎每年都會執行死刑，人數最多的是2008年與2018年，各有15人伏法。

在2018年伏法的15名死囚中，有13人是與奧姆真理教有關；奧姆真理教涉及坂本家命案、松本沙林毒氣事件、東京地下鐵沙林毒氣事件等，導致29人死亡、約6500人受傷。

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