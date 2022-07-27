絞刑直播！他求婚被拒亂刀刺死模特女大生　法院要放送行刑過程

▲阿德爾被甩，求婚妮拉又被拒，竟在校門口痛下殺手。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

埃及日前發生女大生妮拉（Nira Ashraf）因拒絕同學、前男友求婚，徹底封鎖對方，結果在校門口竟被對方砍脖子殺害，事件引發埃及社會討論。埃及法院為了遏制這類罪行，將兇手判死外，預計將現場直播行刑過程。

綜合外電報導，21歲的妮拉上月20日上午在曼蘇拉大學(Mansoura University)，遭遇同學阿德爾（Mohamed Adel）持刀襲擊。阿德爾在現場至少40名圍觀群眾前瘋狂毆打妮拉頭部，打暈對方後便撲到身上朝頸部和胸部猛刺，監視攝影機捕捉到全程。

▲阿德爾（右一）被判死刑，預計提出上訴。（圖／翻攝推特）

阿德爾被現場群眾制服，遭警方逮埔後供稱，妮拉當上模特兒後開始在社群擁有許多粉絲，之後便向他提出分手，在分開的18個月裡他多次想聯繫對方挽回感情，也提出求婚，但臉書卻被對方封鎖，才會吞不下這口氣心想乾脆同歸於盡。

事件引起埃及社會關注，法院於本月24日判處阿德爾絞刑的決定。為了遏制厭女、傷女等惡劣行為，法院更去函國會要求修法，公開直播行刑過程。

被告律師表示阿德爾將會上訴尋求減刑，「我們還有60天的期限能夠針對阿德爾的死刑進行上訴。」

事實上公開直播行刑並非該國歷史第一次，1998年，開羅3名男子闖入一名女子家中將她和2名小孩殺害，被捕後由遭判死，並由官方直播3人伏法過程，這是此前埃及最後一次公開直播行刑。